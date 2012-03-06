همایش رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم دبیر علمی همایش گفت: در حال حاضر در اکثر اقدامات صورت گرفته، استفاده از علوم کامپیوتری اهمیت بسزایی دارد و دستیابی به نتایج آزمایشات و تحقیقات صورت گرفته نیازمند برگزاری نشست هایی بین اساتید و دانشجویان است.

دکتر سیدمهدی جامعی افزود: این موضوع از اهداف مهم برگزاری این همایش است که در این زمینه باید تجربه لازم برای برگزاری چنین همایش هایی در سطح ملی و بین المللی نیز فراهم شود چون این مهم پایه گذار ترویج علم در کشور محسوب می شود.

در بخش دیگری از این همایش رئیس باشگاه پژوهشگران جوان واحد شهرقدس طی سخنانی اظهار داشت: پس از اخذ مجوز برگزاری همایش از ستاد مرکزی باشگاه پژوهشگران جوان، فراخوان همایش آغاز و تعداد 46 مقاله توسط دبیرخانه همایش دریافت شد.

حسین علی آبادی فراهانی ادامه داد: پس از داوری های صورت گرفته مقالات پذیرفته شده در کتابچه همایش به چاپ رسید.

وی در ادامه از دکتر مهدی مرجانی معاون پژوهش و فناوری باشگاه پژوهشگران جوان به دلیل حمایت بی شائبه از فعالیتهای پژوهشی تشکر و اعلام کرد: باشگاه پژوهشگران جوان واحد شهرقدس در سال 90 موفق به برگزاری همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت، همایش منطقه ای علوم صنایع غذایی و همایش رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر، برق و فناوری اطلاعات شد.

این مسئول گفت: انجام این مهم به واسطه تلاش های مستمر اداره روابط عمومی، اداره همایش ها و اعضای کمیته اجرایی بود که به نحو احسن صورت پذیرفت.

این همایش در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد که در آن سید شروین استادزاده، جواد خدابخش، مژده مهدوی، صدیقه خوشنویس، محسن معدنی، محمد ربیعی و محمد امیر نیکجو مقالات خود را به صورت سخنرانی ارائه کردند.



راهیابی دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس به تیم ملی

سید محمود صابری دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس توانست در مسابقات کشوری کونگ فوتو آ که در اصفهان با حضور 22 تیم از استانهای مختلف برگزار شد، در در رده سنی بزرگسالان و در رده وزنی 72- مقام دوم را کسب کند.

این دانشجو با کسب این مقام توانست به تیم ملی راه پیدا کند و در مسابقات تیم ملی که در اردیبهشت سال 91 برگزار خواهد شد شرکت خواهد کرد.