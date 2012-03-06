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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۳۸

با حضور وزیر علوم؛

همایش نخستن سند راهبردی توسعه علوم پایه آغاز به کار کرد

همایش نخستن سند راهبردی توسعه علوم پایه آغاز به کار کرد

همایش رونمایی از نخستین سند راهبردی توسعه علوم پایه صبح امروز در دانشگاه شهید بهشتی با حضور وزیر علوم و معاونانش آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش که هم اکنون در دانشگاه شهید بهشتی در حال برگزاری است، با حضور کامران دانشجو وزیر علوم، حسین نادری منش معاون آموزشی وزارت علوم، سعید قدیمی مدیر کل دفتر پشتیبانی وزارت علوم، دکتر رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی، دکتر محمد جواد لاریجانی رئیس پژوهشگاه دانشگاه های بنیادین، برخی روسای دانشگاه ها، کریم زارع معاون پارلمانی دانشگاه آزاد، حسن احدی معاون سابق آموزشی دانشگاه آزاد و جمعی از اعضای هیأت علمی دانشگاه های کشور هم اکنون در حال برگزاری است.

همچنین رونمایی از سند راهبردی توسعه علوم پایه با حضور وزیر علوم صورت می گیرد.

کد مطلب 1552962

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