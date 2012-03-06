علی حکمت در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین شرایط تیم صنعت نفت آبادان تصریح کرد: هفته گذشته بازیکنان نفت اردوی چند روزه‌ای را در جزیره کیش برگزار کردند و بعد از آن مجددا به آبادان برگشتند. قرار بود در اردوی کیش روی نقاط ضعف تیم کار شود تا بعد از تعطیلات بتوانیم عملکرد بهتری داشته باشیم.

وی افزود: مشکلات ما بیشتر در خط دفاع و فاصله مدافعان مربوط می‌شد که تا الان حتما رفع شده است. ما از جایگاه تیم در جدول راضی هستیم و می‌دانیم که در هفته‌های آینده بهتر از این هم می‌شویم.

مدیرعامل باشگاه صنعت نفت با اشاره به نوسانات نتیجه گیری این تیم در طول لیگ خاطرنشان کرد: ما در طول مسابقات بازیکنان اصلی خود را به خاطر مصدومیت از دست دادیم و به تناوب در هر مسابقه چند محروم داشتیم. به همین خاطر نتایج ما بالا و پایین داشت. البته انتظار بالای تماشاگران در بازی‌های خانگی برای کسب نتیجه خوب بازیکنان را دچار استرس می‌کرد.

حکمت یادآور شد: خوشبختانه تماشاگران ما به این نتیجه رسیده‌اند که برای پیروزی تیم باید تا آخرین دقیقه به تشویق بازیکنان بپردازند، کاری که در بازی مقابل راه آهن انجام دادند و تیم توانست در واپسین دقایق سه امتیاز را کسب کند.

وی درباره وضعیت باشگاه برای فصل بعد و احتمال تمدید قرارداد با "آلبرتو کاستا" سرمربی پرتغالی تیم تاکید کرد: الان تصمیم گیری برای فصل بعد زود است. ما تاکنون هیچ کاری نکرده‌ایم و منتظریم تا فصل به پایان برسد.

مدیرعامل باشگاه صنعت نفت از تمایل "فونیکه سی" مهاجم این تیم برای ماندن در صنعت نفت خبر داد و تاکید کرد: "فونیکه سی" نظرش این است که در تیم بماند اما اگر خواست به تیم دیگری برود جلویش را نمی‌گیریم. او موفقیتش را بیشتر در صنعت نفت به دست آورده است. این بازیکن فصل بعد تقریبا آزاد است و قرادادش به گونه‌ای است که در صورت تمایل می‌تواند از ما جدا شود اما بعید می‌دانم چنین تصمیمی بگیرد.

حکمت ادامه داد: او در نیم فصل از تیم عجمان امارات پیشنهاد چشمگیری داشت، اما خودش می‌داند که در امارات بازیکن خراب می‌شود و ممکن است پشت خط بماند. به هر حال او مختار است در آخر فصل تصمیم بگیرد.

وی در پایان در خصوص انتخابات فدراسیون فوتبال هم گفت: خوشبختانه انتخابات آزادانه‌ای بود و هر یک از اعضای مجمع نظر خودش را مطرح کرد. کفاشیان چهار سال سابقه فعالیت در فدراسیون را داشت و امیدوارم که بتواند از این تجربیات برای چهار سال دیگر استفاده کند، هر چند عزیزالله محمدی هم زحمات زیادی برای این فوتبال کشیده بود.