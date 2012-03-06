27 هزار تولیدکننده بخش کشاورزی بابل در سامانه سوخت شرکت می کنند

مسعود غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر تکمیل مدارک مورد نیاز کشاورزان برای نام نویسی در سامانه سوخت ماشین های کشاورزان و دریافت سوخت اظهار داشت: تاکنون بیش از 27 هزار تولید کننده بابلی در سامانه سوخت کشاورزی ثبت نام کردند.

وی افزود: نام نویسی از کشاورزانی که ماشین های کشاورزی دارند از آذر پارسال آغاز شده و هم اکنون ادامه دارد.

مدیر جهاد کشاورزی بابل تصریح کرد: از 27 هزار تولیدکننده ثبت نامی در سامانه سوخت، مدارک 25 هزار و 860 نفر تأئید شده و دیگر کشاورزان می توانند با تکمیل مدارک مورد نیاز مراحل ثبت نام خود را تکمیل کنند.

وی اظهار داشت: از آذر سال گذشته تاکنون، بیش از 41 میلیون و 894 هزار لیتر سوخت در واحدهای تولیدی، دام و طیور و صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی بابل توزیع شد.