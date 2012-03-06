روزهای پربار هفته منابع طبیعی در استان تهران با افتتاح چند طرح

سیدمحمد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه هفته منابع طبیعی از 15 اسفندماه همزمان با روز درختکاری آغاز و تا 21 اسفند ادامه خواهد داشت، بیان کرد: افتتاح چندین طرح منابع طبیعی و آبخیزداری در استان تهران این هفته با اهمیت را پربار کرده است.

غرس 70 هزار نهال زیتون و بادام در استان

وی با بیان اینکه یک میلیون اصله نهال مثمر و غیرمثمر برای غرس در استان تهران توزیع می شود، افزود: برای اولین بار 70 هزار اصله نهال مثمر زیتون و بادام در استان تهران غرس می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران عنوان کرد: افتتاح شش طرح آبخیزداری با حجم عملیات 101 هزار هکتار، یک طرح جنگلکاری به مساحت 120 هکتار و 25 هکتار بذرکاری از دیگر برنامه های هفته منابع طبیعی در استان تهران خواهد بود.

افتتاح بوستانهای روستایی در پاکدشت، ری و شمیرانات

وی با اشاره به اینکه رویکرد اجرای طرحهای توسعه فضای سبز تغییر خواهد کرد، ادامه داد: سه بوستان روستایی در شهرستانهای ری، پاکدشت و شمیرانات در این هفته افتتاح خواهد شد و انشاءالله با بهره برداری از آنها سرانه فضای سبز افزایش خواهد یافت.

موسوی عنوان کرد: افتتاح پاسگاه حفاظتی شهرهای تهران و ورامین، اجرای مانور نیروهای یگان حفاظتی، افتتاح اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ملارد نیز در دستور کار است.

آغاز طرح توسعه کشت گل محمدی و بادام دیم در دماوند و فیروزکوه

وی با بیان اینکه عملیات اجرایی طرح توسعه کشاورزی در استان تهران آغاز می شود، افزود: توسعه کشت گل محمدی و بادام دیم در شهرستانهای دماوند و فیروزکوه در روزهای پایانی هفته منابع طبیعی انجام خواهد گرفت.

رئیس ستاد هفته منابع طبیعی استان تهران گفت: همچنین در این هفته گردهمایی مرتعداران و تشکلهای مرتبط با منابع طبیعی و آبخیزداری برگزار می شود.

وی با بیان اینکه جایگزینی های مثمر مقاوم به خشکی به جای گونه های غیرمثمر در این هفته اجرا می شود، اضافه کرد: غرس نهالها نیز در این هفته با مشارکت مردم و در شهرستانهای مختلف استان تهران صورت می پذیرد.