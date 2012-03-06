همایش ملی پژوهش در توسعه سلامت آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش ملی پژوهش در توسعه سلامت به مدت سه روز در سالن شهدای رحیمی دانشگاه بیرجند ادامه می یابد.

پژوهش در سلامت خانواده و محیط، بیماری های غیر واگیر، بیماری های عفونی و گرمسیری، تحقیقات بنیادی در سلامت، عدالت، مدیریت و اقتصاد سلامت، گیاهان دارویی و طب مکمل، مراقبت های بالینی پرستاری و مامایی و آموزش علوم پزشکی در سلامت از جمله محورهای برگزاری این همایش است.

برگزاری سه کارگاه تخصصی آموزشی برای پزشکان و فعالان عرصه سلامت از شاخص ترین برنامه های همایش ملی پژوهش در توسعه سلامت است.