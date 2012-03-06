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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۰۰

همایش ملی پژوهش در توسعه سلامت آغاز شد

همایش ملی پژوهش در توسعه سلامت آغاز شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: طی مراسمی با حضور استادان دانشگاه های تهران و مشهد و مسئولان اجرایی خراسان جنوبی نخستین همایش ملی پژوهش در توسعه سلامت در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، همایش ملی پژوهش در توسعه سلامت به مدت سه روز در سالن شهدای رحیمی دانشگاه بیرجند ادامه می یابد.

پژوهش در سلامت خانواده و محیط، بیماری های غیر واگیر، بیماری های عفونی و گرمسیری، تحقیقات بنیادی در سلامت، عدالت، مدیریت و اقتصاد سلامت، گیاهان دارویی و طب مکمل، مراقبت های بالینی پرستاری و مامایی و آموزش علوم پزشکی در سلامت از جمله محورهای برگزاری این همایش است.

برگزاری سه کارگاه تخصصی آموزشی برای پزشکان و فعالان عرصه سلامت از شاخص ترین برنامه های همایش ملی پژوهش در توسعه سلامت است.

کد مطلب 1552972

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