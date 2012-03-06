برپایی 148 پایگاه در جشن نیکوکاری/ لزوم استفاده از ظرفیت مساجد

به گزارش خبرگزاری مهر، قنبر موسی نژاد در جلسه هماهنگی برگزاری جشن نیکوکاری در استان کردستان اظهار داشت: امسال برای جمع آوری کمک های مردمی در جشن نیکوکاری در سطح استان 148 پایگاه ثابت و سیار برپا شده است که از این تعداد 120 پایگاه ثابت و 28 پایگاه نیز سیار هستند.

وی افزود: با احتساب پایگاه های آموزش و پرورش در مدارس بیش از دو هزار پایگاه در جشن نیکوکاری امسال در سطح استان آماده تحویل کمک های نقدی و غیر نقدی مردم خیر و نیکوکار استان در جشن عاطفه ها است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره)‌ کردستان استفاده از ظرفیت مساجد و مدارس را از مهم‌ترین اولویت های این نهاد مقدس در برگزاری جشن نیکوکاری امسال در استان عنوان کرد و گفت: در طول سال های اخیر به دلیل مشارکت و تعامل نهادها و سازمان های مختلف همچون سازمان دانش‌ آموزی، بسیج و آموزش و پرورش جشن های نیکوکاری و عاطفه ها به بهترین شکل ممکن برگزار شده است.

وی گفت: با برنامه ‌ریزی های انجام شده، برگزاری جشن عاطفه ها امسال با محوریت و اولویت مساجد، مدارس و اصناف برگزار می شود و به همین دلیل استفاده از ظرفیت مساجد با توجه به وجود بیش از هزار و 800 مسجد در سطح استان به منظور جذب بیش از پیش مشارکت‌ های مردمی از اولویت های این نهاد مقدس در جشن نیکوکاری است.

موسی نژاد استفاده از ظرفیت مدارس در برگزاری جشن نیکوکاری را از دیگر اولویت‌ های این نهاد برشمرد و اظهار داشت: استفاده از ظرفیت مدارس با توجه به تعامل بسیار خوب مدیران مدارس استان در جشن نیکوکاری می تواند در برگزاری هرچه کیفی تر این جشن نقش مهمی داشته باشد.

وی به نقش صدا و سیما به عنوان رسانه ملی و تاثیرگذارترین رسانه در برگزاری جشن نیکوکاری اشاره کرد و افزود: صدا و سیما می تواند با پخش برنامه های مختلف و اطلاع رسانی های به موقع نقش قابل توجهی را در افزایش مشارکت مردم در این جشن ملی ایفا کند.

کمک چهار میلیارد ریالی کردستانی ها در جشن نیکوکاری سال گذشته

معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کردستان نیز در این جلسه از جمع ‌آوری چهار میلیارد و 88 میلیون و 687 هزار ریال کمک های مردمی در جشن نیکوکاری سال گذشته در سطح استان خبر داد.

هیوا رحیمی گفت: همه زیر ساخت ها و برنامه های لازم به منظور برگزاری هر چه باشکوه تر این جشن در استان مهیا شده است و پیش بینی می شود در جمع ‌‌آوری کمک های مردم جشن نیکوکاری امسال نسبت به سال گذشته رشد خوبی داشته باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از ارسال 55 هزار پاکت، 23 هزار بنر و 10 هزار و 300 پوستر به شهرستان های استان به منظور برگزاری این جشن خبر داد و اظهار داشت: بیش از 400 صندوق جمع آوری کمک های نقدی نیز به شهرستان ها تحویل داده شده است.

معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان از آمادگی کامل این حوزه برای تهیه امکانات مورد نیاز سازمان ها و نهادهای همکار در برگزاری جشن نیکوکاری خبرداد و ادامه داد: با اعلام نیاز نهادها و سازمان های همکار در این جشن در زمینه امکانات تبلیغاتی این گونه نیازها می تواند از طریق کمیته امداد تامین شود..