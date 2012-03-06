کشت گیاهان دارویی در استان ایلام توسعه می یابد

ذبیح الله مهری پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شرایط اقلیمی و آب و هوایی باعث ایجاد ظرفیتهای مهم منابع طبیعی در استان ایلام شده است.

وی بیان داشت: استان ایلام با بیش از هزار گونه گیاهی شناخته شده، ذخیره گاه گیاهان دارویی در غرب کشور محسوب می شود.

این مسئول بیان داشت: در حال حاضر در جهاد دانشگاهی واحد ایلام بانک بذر گیاهان دارویی با ظرفیت خوبی راه اندازی شده است.

مهری پور افزود: بیش از 300 گونه از این گیاهان دارویی استان ایلام خواص درمانی و دارویی دارند.

رئیس جهاد دانشگاهی ایلام از برگزاری همایش نقش گیاهان دارویی در توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه زاگرس با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی ایلام خبر داد و گفت: تاکنون مراحل کشت 35 گونه گیاهان دارویی با همکاری واحد تحقیقات جهاد کشاورزی بررسی و پیگیری شده است.

حدود 87 درصد مساحت استان ایلام را عرصه های طبیعی و ملی تشکیل می دهد.