تمامی محورهای مواصلاتی خراسان شمالی باز و تردد در آنها جریان دارد

محمد آروین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بارش برف و کولاک که از پیش از ظهر روز گذشته دوشنبه 15 اسفندماه آغاز شده بود صبح امروز به پایان رسید و در حال حاضر کلیه محورهای مواصلاتی استان باز هستند.

وی افزود: تمامی راه های روستایی در استان خراسان شمالی نیز باز بوده و تاکنون هیچ گزارشی در مورد عدم امکان تردد وسائط نقلیه در راه های روستایی به دلیل برف روز گذشته دریافت نکرده ایم.

آروین ادامه داد: فرمانداران شهرستانهای مختلف به عنوان رییس شورای بحران هر شهرستان و بخشداران و دهیاران روستاها در صورت اطلاع از هرگونه مشکل که در تعریف مسائل مدیریت بحران باشد، مراتب را به اطلاع مدیرت بحران استان رسانده تا این مدیریت با هماهنگی سایر دستگاه های اجرایی نظیر سازمان هلال احمر و اداره کل راه و ترابری در جهت رفع مشکلات سریعا اقدام نماید.

وی گفت: از ساعت 3 بامداد امروز سه شنبه 16 اسفندماه عملیات شن و نمک پاشی در سطح راه های استان آغاز شده است و در حال حاضر فقط در محور اسفراین در محدوده گردنه اسدلی تردد وسایل نقلیه، نیازمند بستن زنجیر چرخ است.

مدیر کل بحران خراسان شمالی اظهار داشت: با توجه به تصمیمات اتخاذ شده از این تارخ به بعد اطلاع رسانی در حوزه بحران ها در استان، صرفا توسط این نهاد صورت گرفته و سایر دستگاه های اجرایی تنها مجاز به ارائه گزارش وضعیت در مورد مسائلی مانند وضعیت راه ها و سایر حوزه های بحران خواهند بود.