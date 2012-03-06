مقایسه سرانه تولید علم ایران با دانشگاه های معتبر ‏خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد شعبانی امروز در همایش رونمایی از نخستین سند راهبردی توسعه علوم پایه با بیان اینکه علوم پایه یک کفه ترازوست و در این زمینه ابتدا باید نگاه به خود داشته باشیم، ادامه داد: علوم پایه موفقیت های بزرگی برای دانشگاه های کشور به دست آورده است که به همین میزان نیز باید در عرصه تولید علم به موفقیت های بزرگتری دست یافت.

وی با اشاره به سرانه تولید علم ایران، گفت: در مقایسه سرانه تولید علم ایران با 5 دانشگاه برتر دنیا از جمله دانشگاه ام آی تی به این نتیجه رسیدیم که این سرانه به ازای هر هیات علمی علوم پایه با 5 دانشگاه معتبر دنیا برابری می کند.

وی تاکید کرد: هر چند از نظر کیفیت ممکن است مقالات این 5 دانشگاه وزین تر از مقالات داخلی باشد اما لازم است در این زمینه همکاران ما به خودباوری برسند.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی در ادامه سخنان خود با اشاره به سند راهبردی توسعه علوم پایه اظهار داشت: در این زمینه نقطه نظرات تمام اعضای هیئت علمی و دانشگاه ها در قالب کمیته هایی بررسی شد و فرصت خواستیم تا 3 ماه آینده نیز سایر همکاران نقطه نظرات خود را ارائه دهند.

شعبانی از 2 اقدام بزرگ معاونت آموزشی وزارت علوم خبر داد و گفت: اتمام آمایش آموزش عالی و تدوین سند برنامه راهبردی گروه های مختلف آموزشی از مهمترین اقدامات این معاونت و وزارت علوم بوده است.