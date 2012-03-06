نمایشگاه نقاشی های مژگان غزنوی/ افتتاح ساختمان بنیاد مسکن شهریار

به گزارش خبرگزاری مهر، با همکاری شهرداری اندیشه و امورهنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهریار، آثار نقاشی و طراحی مژگان غزنوی هنرمند شهرستان شهریار جهت بازدید علاقمندان به هنر نقاشی در فرهنگسرای امام علی(ع) فاز سه اندیشه به نمایش گذاشته شد.

در این نمایشگاه تعداد ۳۰ اثر نقاشی در سبکهای رئال و با تکنیکهای پاستل، رنگ و روغن، مداد رنگی و سیاه قلم به مدت شش روز جهت بازدید دوستداران این هنر، به نمایش گذاشته شده است.

شهریار ریه تنفسی شهر تهران است

فرماندار شهرستان شهریار در مراسم درختکاری که با حضور شهردار و اعضای شورای شهر اندیشه، جمعی از دانش آموزان و دیگر مسئولان شهرستان در فاز 3 شهر اندیشه برگزار شد، گفت: شهریار ریه تنفسی شهر تهران است و حفظ و حراست و توسعه فضای سبز شهرستان، از اولویتهای فرمانداری است.

سید عباس جوهری افزود: در این زمینه با افرادی که در صدد تخریب باغات و قطع درختان هستند، برخورد قاطعی می شود.

افتتاح ساختمان جدید بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهریار



فرماندار شهرستان شهریار در مراسم افتتاح ساختمان جدید بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان شهریار واقع در شهر وحیدیه که با حضور مدیرکل بنیاد مسکن استان تهران، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کل کشور، امام جمعه صباشهر و دیگر مسئولان شهرستان برگزار شد، گفت: شهرستان شهریار با وجود 32 روستا و جمعیتی بالغ بر 700 هزار نفردر غرب استان تهران از ویژگی مهمی به لحاظ مهاجرت پذیری و رشد جمعیت هشت درصدی برخوردار است و نگاه ویژه ای را از سوی مسئولان می طلبد.



سید عباس جوهری گفت: با استقرار فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران و اداره کل مالیاتی غرب استان در شهریار، این شهرستان به عنوان مرکزیت غرب استان تهران شناخته شده است و امید می رود که با استقرار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به مرکزیت این شهرستان در غرب استان تهران، شهریار بتواند گام موثری در عرصه خدمت رسانی به مردم شهرستانهای غرب استان تهران بردارد.

همچنین در این مراسم رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کل کشور گفت: سرعت صدور اسناد مالکیت روستائیان در الویت کاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور است که که با هماهنگی با قوه قضائیه این کار هرچه سریعتر انجام خواهد گرفت، امید می رود مشکلات روستائیان تا حد زیادی رفع شود.

شهرداری باغستان امسال در جذب بودجه موفق عمل کرده است



شهردار باغستان با اشاره به اینکه شهرداری امسال در جذب بودجه و اجرای پروژه های عمرانی موفق عمل کرده، گفت: درآمد جذب شده یکساله سال جاری شهرداری باغستان، 81 درصد بوده است.



محمدصادق کولیوند افزود: رویکرد مناسب مدیریت شهری باغستان نقش بسزایی در رفع مشکلات و معضلات زندگی شهروندان دارد، در واقع این درآمدها حاصل از عوارضها، خدمات آموزشی شهری، سرمایه گذاری در بخش خصوصی و سایر موارد است.



وی درادامه اعلام کرد: جهت سهولت شناسایی خیابانها و کوچه ها و رفاه حال شهروندان و مسافرین، شورای نامگذاری شهرداری باغستان اقدام به بررسی و شناسایی محلات و خیابانهای فاقد نام با همکاری نماینده اداره پست شهرستان شهریار کرده است.

20 هزار اصله نهال در شهر اندیشه به صورت رایگان توزیع شد

به همت سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اندیشه، تعداد 20 هزار اصله نهال در سه ایستگاه واقع در شهر اندیشه توزیع شد.

در این زمینه واحد روابط عمومی با اطلاع رسانی از طریق سیستم پیام کوتاه، شهروندان شهر اندیشه را در سه ایستگاه توزیع نهال دعوت کرد که در این زمینه تعداد 20 هزار اصله نهال را بصورت رایگان بین مردم توزیع شد.