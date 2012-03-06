تغذیه صحیح کودکان بیمار در بیمارستانها مورد غفلت قرار گرفته است

کامبیز کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هم اکنون در طول دوره درمانی بیماران به خصوص کودکان در بیمارستانها، دارو درمانی بیمار در اولویت قرار دارد و در این بین به نیازهای تغذیه و میزان کالری لازم برای حیات کودک کمتر توجه می شود.

وی تاکید کرد: در درمان نباید تنها به شیوه دارو درمانی توجه شود بلکه مسائل تغذیه‌ای کودکان نیز در درمان آنها بسیار مهم است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج اظهار داشت: عدم توجه به این موضوع موجب کند شدن روند درمانی بیماران به خصوص کودکان در بیمارستانها شده است.

کشاورز تهدید سلامت کودک و عدم توانایی لازم برای احیاء هرچه سریع‌تر کودکان بیمار را از نتایج عدم توجه به تغذیه بیمار عنوان کرد و گفت: تشخیص صحیح بیماری، طبخ مناسب غذا با دستور غذایی متناسب با بیمار، چگونگی توزیع غذا و حضور پرستاران دارای مهارت و کارایی لازم در این زمینه از جمله مواردی است که در یک نظام سلامت استاندارد اعمال می ‌شود.

جای خالی کارشناسان تغذیه در بیمارستانها

وی بیان داشت: برای رسیدن به یک نظام سلامت مطلوب در عرصه تغذیه بالینی، هر بخش از بیمارستانهای ما نیاز به یک کارشناس تغذیه ویژه و دارای دانش لازم در ارتباط با همان بخش دارند.

این متخصص بیماریهای کودکان تصریح کرد:این نقیصه در بخش ویژه کودکان با توجه به حساسیت مضاعف آنان، بیش از سایر بخش‌ها خودنمایی می ‌کند.



کشاورز تاکید کرد: وزارت بهداشت، مدیریت بیمارستان‌ها، واحد تغذیه دانشکده پزشکی، معاونت‌های بهداشت، درمان و پشتیبانی از جمله نهادهایی هستند که می‌توانند بسترهای لازم را در بهبود تغذیه بالینی در استان کهگیلویه و بویراحمد ایجاد کنند.