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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۱۲

بیانیه/

حضور مردم در صحنه صلابت و اقتدار نظام را به نمایش گذاشت

حضور مردم در صحنه صلابت و اقتدار نظام را به نمایش گذاشت

سنندج - خبرگزاری مهر: شورای اسلامی استان کردستان با انتشار بیانیه ای حضور مردم در صحنه را نشان دهنده صلابت و اقتدار نظام اسلامی عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در بیانیه شورای اسلامی استان کردستان که به مناسبت حضور گسترده و حماسی مردم استان کردستان در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری منتشر شد، آمده است: "بار دیگر در گذرگاه تاریخی و سرنوشت ساز مردم غیور و انقلابی کردستان همچون همیشه با اتکال بر خداوند متعال و نصب العین قرار دادن رهنمودهای مقام معظم رهبری با حضور پر صلابت و دشمن شکن خود در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری افتخاری دیگر آفریده و با شرکت گسترده خویش سرخوردگی و یاس مضاعف دشمنان قسم خورده این آب و خاک را رقم زدند".

در ادامه این بیانیه تاکید شده است: "تلالو حضور درخشنده مردم در انتخابات مجلس نهم یک بار دیگر عظمت این ملت بزرگ را به رخ همه قدرت ها و بدخواهان کشاند و گرد یاس و ناامیدی را بیش از پیش بر چهره آنان پاشید و خرسندی دوستداران نظام را فراهم آورد".

شورای اسلامی استان کردستان ضمن تقدیر و تشکر صمیمانه از حضور با صلابت مردم مرزدار و همیشه در صحنه استان در انتخابات 12 اسفند امیدوار است مسئولان محترم در راستای قدردانی از حضور همیشگی مردم ضمن اهتمام مضاعف به پیگیری امور تمامی ظرفیت های موجود را برای ارتقا سطح رفاه این مردم عزیز و نیل استان کردستان به توسعه همه جانبه و پایدار به کار گیرند".

در پایان این بیانیه آمده است: "بر خود لازم می دانیم از کلیه دست اندرکاران انتخابات اعم از نیروهای مردمی، دستگاه های اجرایی، نظارتی، بازرسی، انتظامی، امنیتی، اصحاب مطبوعات و جراید و رسانه های استان صمیمانه تشکر و قدردانی نموده و از خداوند متعال موفقیت روز افزون منتخبان مردم در مجلس شورای اسلامی را برای خدمت به مردم متعهد و قدرشناس استان مسئلت داریم".

کد مطلب 1552980

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