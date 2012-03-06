پایگاه داده های سدهای گلستان تهیه شد

ایرج حیدریان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این نرم افزار با هدف افزایش بهره وری، بهره برداری مناسب از سد وشبکه، برنامه ریزی برای توزیع مناسب آب، ایجاد بانک اطلاعاتی مشترکین و مدیریت مناسب بخش های مختلف آب راه اندازی شده است.

وی اظهار داشت: تهیه این نرم افزار به صورت آزمایشی، در راستای توزیع مناسب آب در سد و شبکه گلستان و بوستان از سال 87 آغاز شده و اولین ویرایش آن در اواخر سال 89 از سوی شرکت مشاور صورت گرفته و پس از راه اندازی موقت، ویرایش نهایی آن در زمستان سال 90 انجام و پس از نصب و راه اندازی مجدد تحویل کارفرما شد.

وی عنوان کرد: شرکت آب منطقه ای گلستان در نظر دارد که در اقدامات بعدی مدیریت بهره برداری از سد ها، شبکه ها و تاسیسات آبی کل استان را با این نرم افزار تحت وب پوشش دهد.







