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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۳۵

حیدریان به مهر خبر داد:

پایگاه داده های سدهای گلستان تهیه شد

پایگاه داده های سدهای گلستان تهیه شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل آب منطقه ای گلستان گفت: نرم افزار تهیه پایگاه داده ها برای بهره برداری بهینه از شبکه های آبیاری و زهکشی و برنامه ریزی توزیع مناسب آب سد و شبکه گلستان در قالب نرم افزار GIS از سوی شرکت آب منطقه ای تهیه و راه اندازی شد.

ایرج حیدریان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:  این نرم افزار با هدف افزایش بهره وری، بهره برداری مناسب از سد وشبکه، برنامه ریزی برای  توزیع مناسب آب، ایجاد بانک اطلاعاتی مشترکین و مدیریت مناسب بخش های مختلف آب راه اندازی شده است.

وی اظهار داشت: تهیه این نرم افزار به صورت آزمایشی، در راستای توزیع مناسب آب در سد و شبکه گلستان و بوستان از سال 87 آغاز شده و اولین ویرایش آن در اواخر سال 89 از سوی شرکت مشاور صورت گرفته و پس از راه اندازی موقت، ویرایش نهایی آن در زمستان سال 90 انجام و پس از نصب و راه اندازی مجدد تحویل کارفرما شد.

وی عنوان کرد: شرکت آب منطقه ای گلستان در نظر دارد که در اقدامات بعدی مدیریت بهره برداری از سد ها، شبکه ها و تاسیسات آبی کل استان را با این نرم افزار تحت وب پوشش دهد.
  
 
 
 

کد مطلب 1552981

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