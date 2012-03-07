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۱۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۳۱

اخیانی خبر داد:

دانشگاه آزاد شاهرود آماده پذیرایی از میهمانان نوروزی

دانشگاه آزاد شاهرود آماده پذیرایی از میهمانان نوروزی

شاهرود-خبرگزاری مهر: معاون اداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود از آمادگی این واحد دانشگاهی برای پذیرایی از مسافران نوروزی وابسته به دانشگاه آزاد خبر داد.

مسعود اخیانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به اینکه تمام امکانات جهت پذیرایی از همکاران دانشگاهی در ایام نوروز فراهم شده است، افزود: در راستای رفاه کارکنان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی در ایام عید ستاد اسکان نوروزی واحد دانشگاهی شاهرود تشکیل شد.

وی اظهار داشت: در جلسات متعددی که با اعضای ستاد اسکان نوروزی در این دانشگاه برگزار شد بر ایجاد امکانات در خور شان همکاران در جهت رفاه بیشتر آنان تاکید گردید.

 معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد واحد شاهرود افزود: تمامی مهمانسراهای دانشگاه به امکانات خوبی مجهز شده اند و آماده پذیرایی از همکاران محترم از اقصی نقاط ایران هستند.

وی اظهار داشت: شهرستان شاهرود به سبب موقعیت خاص خود که در شاهراه اصلی بین دو شهر مهم ایران یعنی تهران و مشهد قرار دارد همه ساله پذیرای جمعیت زیادی از جمله زائران امام رضا(ع) می باشد و البته مهمان نوازی مردم این شهرستان همواره زبانزد همگان بوده است.

 اخیانی خاطر نشان کرد: همه همکاران عزیز دانشگاهی می توانند از مکان هایی که در نظر گرفته شده با ارسال نامه و هماهنگی قبلی از امکانات این دانشگاه برای اسکان نوروزی استفاده نمایند.

وی در پایان یادآوری شد: پذیرش همکاران از تاریخ 26 اسفند ماه 90 آغاز و تا 15 فروردین 91 ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 1552982

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