جاذبه های گردشگری آذربایجان غربی به شکل هنرمندانه معرفی شود

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده دوشنبه شب در نشست با جامعه هتلداران و نمایندگان آژانس های مسافرتی استان افزود: آذربایجان غربی با دو اثر ثبت شده جهانی و آثار و جاذبه های گردشگری بی شمار یکی از ظرفیت های مهم در بخش صنعت گردشگری کشور محسوب می شود.

وی در ادامه اظهارداشت: سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان باید با همکاری رسانه ها و بویژه صدا و سیما به شکل هنرمندان و جذاب، جاذبه های بی نظیر استان را از طریق رسانه های ملی و بین المللی بیشتر معرفی کنند، تا علاقه مندان با شناخت از جاذبه های گردشگری استان، به آذربایجان غربی سفر کنند .

جلال زاده با بیان اینکه در حال حاضر بیشتر مسافران و میهمانان استان مربوط به ایام نوروز و تابستان هستند گفت: جاذبه های طبیعی و گردشگری آذربایجان غربی تنها متعلق به تابستان نیست بلکه با توجه به آب و هوای مناسب و چهار فصل بودن استان، مسافران و گردشگران می توانند در تمامی فصول سال از جاذبه های گردشگری استان لذب ببرند .

استاندار آذربایجان غربی در ادامه با بیان اینکه آذربایجان غربی استانی پهناور است گفت: به دلیل وسعت زیاد استان و پراکندگی جاذبه های گردشگری آن، با برنامه ریزی و توسعه گردشگری داخل استان می توان صنعت گردشگری را در استان تقویت کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه با برنامه ریزی و معرفی بیشتر و هنرمندانه جاذبه های گردشگری استان، می توان شمار گردشگران به استان را افزایش داد یادآورشد: با توجه به این پتانسیل ها و توسعه صنعت گردشگری در استان، ظرفیت تخت های هتل ها و مهمانسرای دستگاه های دولتی نیز جوابگوی خیل عظیم مسافران به استان را نخواهد داشت .

وی گفت: ضروری است صاحبان هتل ها و اماکن اقامتی استان با افزایش آموزش های لازم و حرفه ای کارکنان خود با اصول میزبانی و همچنین نوسازی و بهسازی فضای هتل میزبانی شایسته برای گردشگران باشند .

وی همچنین از حمایت استان برای نوسازی و بهسازی هتل ها و اماکن اقامتی استان خبر داد و گفت: از سال آینده و در دوره چند ساله تسهیلات لازم برای نوسازی هتل ها و تجهیز آژانس های مسافرتی استان اختصاص خواهد یافت .