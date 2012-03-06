  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۲۳

جلال زاده:

جاذبه های گردشگری آذربایجان غربی به شکل هنرمندانه معرفی شود

جاذبه های گردشگری آذربایجان غربی به شکل هنرمندانه معرفی شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: استاندار آذربایجان غربی گفت: برای جذب گردشگران داخلی و خارجی باید این جاذبه ها هنرمندانه معرفی شود، تا گردشگران به واسطه دیدن این جاذبه ها به استان سفر کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده دوشنبه شب در نشست با جامعه هتلداران و نمایندگان آژانس های مسافرتی استان افزود: آذربایجان غربی با دو اثر ثبت شده جهانی و آثار و جاذبه های گردشگری بی شمار یکی از ظرفیت های مهم در بخش صنعت گردشگری کشور محسوب می شود.

وی در ادامه اظهارداشت: سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان باید با همکاری رسانه ها و بویژه صدا و سیما به شکل هنرمندان و جذاب، جاذبه های بی نظیر استان را از طریق رسانه های ملی و بین المللی بیشتر معرفی کنند، تا علاقه مندان با شناخت از جاذبه های گردشگری استان، به آذربایجان غربی سفر کنند.

جلال زاده با بیان اینکه در حال حاضر بیشتر مسافران و میهمانان استان مربوط به ایام نوروز و تابستان هستند گفت: جاذبه های طبیعی و گردشگری آذربایجان غربی تنها متعلق به تابستان نیست بلکه با توجه به آب و هوای مناسب و چهار فصل بودن استان، مسافران و گردشگران می توانند در تمامی فصول سال از جاذبه های گردشگری استان لذب ببرند.

استاندار آذربایجان غربی در ادامه با بیان اینکه آذربایجان غربی استانی پهناور است گفت: به دلیل وسعت زیاد استان و پراکندگی جاذبه های گردشگری آن، با برنامه ریزی و توسعه گردشگری داخل استان می توان صنعت گردشگری را در استان تقویت کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه با برنامه ریزی و معرفی بیشتر و هنرمندانه جاذبه های گردشگری استان، می توان شمار گردشگران به استان را افزایش داد یادآورشد: با توجه به این پتانسیل ها و توسعه صنعت گردشگری در استان، ظرفیت تخت های هتل ها و مهمانسرای دستگاه های دولتی نیز جوابگوی خیل عظیم مسافران به استان را نخواهد داشت.

وی گفت: ضروری است صاحبان هتل ها و اماکن اقامتی استان با افزایش آموزش های لازم و حرفه ای کارکنان خود با اصول میزبانی و همچنین نوسازی و بهسازی فضای هتل میزبانی شایسته برای گردشگران باشند.

وی همچنین از حمایت استان برای نوسازی و بهسازی هتل ها و اماکن اقامتی استان خبر داد و گفت: از سال آینده و در دوره چند ساله تسهیلات لازم برای نوسازی هتل ها و تجهیز آژانس های مسافرتی استان اختصاص خواهد یافت .

در این جلسه که به مدت بیش از دو ساعت به طول انجامید، تعدادی از مالکان هتل های استان و آژانس های مسافرتی مسائل و مشکلات خود را با استاندار آذربایجان غربی در میان گذاشتند.

کد مطلب 1552984

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها