معرفی کاندیداهای دوازدهمین جایزه مهرگان ادب

به گزارش خبرنگار مهر، دبیرخانه جایزه مهرگان ادب پس از برگزاری جلسه چهاردهم اسفند هیأت داوران این جایزه، اسامی پنج رمان و پنج مجموعه داستان را که به مرحله پایانی دوازدهمین دوره جایزه مورد نظر راه یافتهاند، اعلام کرد.
بر این اساس در بخش رمان، نوول و داستان بلند به ترتیب «آفتاب پرست نازنین» نوشته محمدرضا کاتب، «دو پرده فصل» نوشته فرشته مولوی، «سلام مترسک» نوشته منیرالدین بیروتی، «شبیه عطری در نسیم»، نوشته رضیه انصاری و «کتاب بینام اعترافات»، نوشته داود غفارزادگان به مرحله پایانی داوریها راه یافتند.
همچنین در بخش مجموعه داستان کوتاه نیز «بماند» نوشته بهناز علیپور، «خواب با چشمان باز» نوشته ندا کاووسیفر، «قطار در حال حرکت است» نوشته میترا داور، «کتاب ویران» نوشته ابوتراب خسروی و «و حالا عصر است» نوشته طیبه گوهری به عنوان نامزد دریافت جایزه معرفی شدهاند.
همچنین احمد پوری، علیرضا سیفالدینی و مهدی غبرایی داوران این دوره جایزه مهرگان ادب به اتفاق آرا رمان «زیر چتر شیطان» نوشته زنده یاد محمد ایوبی را شایسته تقدیر ویژه هیأت داوران دانستند.
در چارچوب ضوابط جایزه مهرگان، این جایزه فقط به آثار نویسندگانی تعلق میگیرد که در زمان اعلام رأی نهایی هیأت داوران در قید حیات باشند و چنانچه اثر نویسندهای پس از مرگ او به عنوان کتاب «برگزیده» یا«تحسین شده» انتخاب شود جایزه مهرگان به او تعلق نخواهد گرفت، اما در بیانیه هیأت داوران ارزشهای ادبی اثر ثبت میشود و در مراسم اهدای جایزه مهرگان نیز از تلاشهای مؤثر زنده یاد محمد ایوبی در عرصه داستاننویسی ایران به نیکی یاد خواهد شد.
گفتنی است که طبق برنامه اعلام شده قبلی قرار بود جایزه مهرگان ادب در نیمه دوم اسفند ماه 1390 در مراسمی خصوصی به برندگان اهدا شود، اما به دلیل طولانی شدن روند بررسی و انتخاب آثار، برگزاری مراسم اهدای جایزه به بهار سال آینده موکول شده است.
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