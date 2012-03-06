تفکر بسیجی سرعت سازندگی و آبادانی را افزایش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار خراسان شمالی گفت: تفکر بسیجی سرعت سازندگی و آبادانی در استان را افزایش می دهد.

ابوطالب شفقت در همایش بسیج مهندسان خراسان شمالی گفت: پیشرفت و آبادانی در خراسان شمالی سریع تر از استان های دیگر بوده و با آن ها فاصله مطلوبی دارد.

وی افزود: تدوین نظام توانمندی عمران و تدوین نظام نظارت و ارزیابی بر فعالیت های عمرانی یکی از رویکردهای مهندسان برای پیشرفت است.

شفقت، بسیج را سبب پایداری انقلاب و ترقی کشور دانست و اظهار داشت: آنچه در این زمینه به پایداری نظام و پیشرفت کشور کمک می کند تفکر ارزشمند مهندسان بسیجی است.

فرمانده سپاه جواد الائمه نیز در این همایش گفت: بسیجیان مجاهدان خط مقدم جامعه در زمینه های گوناگون اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی برای مقابله با دشمن هستند.

سردار حسینعلی یوسفعلی زاده افزود: هم اکنون مهندسان بسیجی با تفکر والای خود در صنایع هسته ای، پزشکی، هوا و فضا و با ساخت موشک های پیشرفته با دشمن مبارزه می کنند.

وی گفت: در طول سی و سه سال انقلاب بسط تفکر بسیجی سبب پویایی و نشاط جامعه و شکست دشمنان نظام جمهوری اسلامی در نقشه ها و دسایس پلید آن ها شده است.

تشکیل 23 شرکت تعاونی در شهرستان مانه و سملقان



رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مانه و سملقان اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه 23 شرکت تعاونی در این شهرستان ایجاد شده است.

وی افزود: این تعاونیها در زمینه های کشاورزی، خدمات، صنعت، بانوان و صنایع دستی تشکیل شده اند.

ذوالفقاری فرصت شغلی ایجاد شده توسط این تعداد تعاونی را 250 مورد اعلام کرد و در ادامه گفت: در این تعاونیها بیش از 150 نفر عضویت دارند.



وی اظهار داشت: در راستای ایجاد اشتغال برای بانوان این شهرستان، در این مدت 5 شرکت تعاونی در زمینه های مختلف تشکیل شده است.



رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مانه و سملقان ارائه خدمات مشاوره رایگان، برگزاری دوره های آموزشی رایگان و برگزاری جلسات و گردهمایی های ترویجی را از دیگر برنامه های این اداره برای شرکت های تعاونی بر شمرد.

مشارکت مردم خراسان شمالی در جشن نیکوکاری امسال کمک ها را به دو برابر افزایش می دهد



مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی گفت: با مشارکت و همکاری هر چه بیشتر مردم در جشن نیکوکاری، امسال کمک های مردمی دو برابرافزایش خواهد یافت.

امان الله حسین پور با اعلام اینکه در جشن نیکوکاری سال گذشته بالغ بر 2 میلیارد و 360 میلیون ریال توسط مردم خیر برای رفع نیاز عید نوروز محرومین جمع آوری شد گفت: با مشارکت و حضور مردم در جشن نیکوکاری امسال و با پیش بینی صورت گرفته، این رقم در سال جاری به 4 میلیارد ریال خواهد رسید.

وی از استقرار هزار و 290 پایگاه فعال در جشن نیکوکاری امسال خبر داد و افزود : از مجموع پایگاه ها، 154 مورد در اسفراین،97 مورد درجاجرم، 119 مورد درشیروان، 244 مورد در مانه و سملقان،317 مورد در راز و جرگلان،80 مورد در فاروج و 224 مورد نیز در بجنورد به صورت تمام وقت، در روزهای 17، 18 و 19 اسفند ماه برای جمع آوری کمک های مردمی بر پا می شود.

حسین پور با اشاره به اینکه فرهنگ اشاعه احسان، انفاق و نیکوکاری سال به سال ترویج وتقویت می شود گفت: مسئولان استانی دراین راستا همه ساله با چاب بنر، بروشور، پوستر، ارسال پیامک واجرای برنامه هایی مختلف درخصوص فرهنگ انفاق و نیکوکاری، مردم را به دعوت این امر سوق می دهند.



وی ضمن دعوت از نیکوکاران استان در مشارکت و حضور خود در جشن نیکوکاری امسال گفت: امید است خیرین استان امسال نیز حضور پررنگ تری نسبت به گذشته در این جشن شرکت کنند و همراهی خود را در راستای کمک به محرومین در آستانه ایام نوروز نشان دهند.



حسین پور همچنین در خصوص چگونگی توزیع کمک ها به مددجویان اظهار داشت: نیاز مددجویان و نیازمندان این نهاد شناسایی شده و به محض دریافت کمک های نقدی و غیر نقدی مردم در اولین فرصت بین مددجویان توزیع خواهد شد.



طی سال جاری، مردم نیکوکار خراسان شمالی با مشارکت در برنامه های مختلف کمیته امداد، مبلغی بالغ بر102 میلیارد و 669 میلیون ریال به محرومین این استان کمک کردند.