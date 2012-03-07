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۱۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۵۱

سالارکیا به مهر خبر داد:

خانه دار شدن 245 خانوار تحت حمایت کمیته امداد البرز طی امسال

خانه دار شدن 245 خانوار تحت حمایت کمیته امداد البرز طی امسال

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز از خانه دار شدن 245 خانوار تحت حمایت کمیته امداد البرز طی امسال از محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری و کمکهای خیران خبر داد.

علی سالارکیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امسال با پرداخت کمک هزینه بلاعوض خرید مسکن از محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری و کمکهای خیران، 245 مددجو در البرز  صاحب مسکن شدند.
 
وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون، کمک هزینه بهداشت و درمان به حدود 30 هزار بیمه شده تحت حمایت و 800 نیازمند غیر تحت حمایت ارائه شده است.
 
مدیرکل کمیته امداد استان البرز گفت: همچنین کمکها به 200 بیمار خاص ارائه شده که این امر نیز در راستای اهداف این نهاد صورت گرفته است.
 
این مسئول ادامه داد: خدمات در این زمینه به کمک 158 مرکز درمانی شامل پزشکان عمومی ، متخصص، آزمایشگاه ، داروخانه و ... ارائه شده ضمن اینکه رقم در این خصوص 35 میلیارد ریال بوده است.
 
مدیرکل کمیته امداد استان البرز در خصوص واریز کمکها به حساب ایتام افزود: همچنین حدود 20 هزار حامی به حساب حدود سه هزار یتیم تحت کفالت خود رقمی معادل 41 میلیارد ریال واریز کرده اند.
کد مطلب 1552989

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