پذیرش اوراق مشارکت شهرداری شیراز در بورس

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن اسدی ادامه داد: اوراق مشارکت شهرداری شیراز به عنوان نخستین امراق مشارکت در بورس پذیرفته شده که سایر متقاضیان و ناشران اوراق به دلیل نداشتن بازار گردان در بورس امکان پذیش پیدا نکردند.

وی اظهار داشت: بر خلاف پذیره نویسی اوراق مشارکت در بانکها که دارای نرخ جریمه شکست دو درصدی هستند، اوراق مشارکت پذیرفته شد در بورس(اوراق شهرداری شیراز) به دلیل برخورداری از بازار گردان(شرکت تامین سرمایه نوین) نرخ جریمه ای نداد و دارندگان اوراق هر زمان که اقدام به فروش کنند همان نرخ 20 درصد سود را دریافت می کنند.

وی یادآور شد: در این راستا شهرداری شیراز علاوه بر سود 20 درصد تضمین شده علی الحساب اوراق مشارکت، اقدام به ارائه تخفیف 10 درصدی عوارض در ایام سرمایه گذاری برای دارندگان اوراق مشارکت شهرداری شیراز کرده است.

اسدی ادامه داد: دارندگان اوراق مشارکت می توانند معادل اوراق در اختیار از تخفیف 10 درصدی عوارض ساختمانی و یا هرگونه بدهی به شهرداری شیراز بهره مند شوند.

معاون اداری و مالی شهراری شیراز این اوراق را یکی از منحصر به فرد ترین اوراق موجود در بازار دانست.

155 میلیون دلار کالا از طریق گمرکات فارس به خارج صادر شد

مدیر کل گمرکات استان فارس گفت: بیش از 155 میلیون دلار کالا ز طریق این اداره کل طی 11 ماه امسال به خارج از کشورصادر شد.

سکینه سیاحی افزود: این میزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش 37 درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه در این مدت کالاهای صادراتی به 49 کشور جهان ازجمله امارات متحده عربی، عراق، آلمان و... ارسال شده، افزود: عصاره و پودر شیرین بیان، مواد غذایی، فرش دستباف، خرمای تازه خشک، مصنوعات فلزی، کالای صنعتی، کاشی سرامیک و... بیشترین حجم صادرات را به خود اختصاص داده اند.