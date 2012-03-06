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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۴۲

اخبار نیروی انتظامی کرمان/

باند سرقت منزل در کهنوج منهدم شد

باند سرقت منزل در کهنوج منهدم شد

کرمان - خبرگزاری مهر: انهدام باند سرقت منزل و مغازه در کهنوج، کشف 148 کیلوگرم حشیش در رابر از جمله اخبار نیروی انتظامی استان کرمان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک باند سرقت از منزل و مغازه  با تلاش ماموران انتظامی در کهنوج منهدم و چهار عضو آن دستگیر شدند.

آخرین سرقت این باند از یک مدرسه بود که سرایدار مدرسه از حضور سارقان مطلع و موضوع را به پلیس اطلاع داد و با حضور به موقع ماموران انتظامی، سارقان در انجام سرقت ناکام ماندند.

در تحقیقات پلیس،اعضای این باند تا کنون به هفت فقره سرقت اعتراف کردند.

148 کیلوگرم حشیش در رابر کشف شد

فرمانده نیروی انتظامی رابر گفت: ماموران نیروی انتظامی این فرماندهی حین کنترل خودرو های عبوری در محور شهرستان جیرفت به رابر به یک دستگاه خودروی پژو مشکوک شدند.

سرهنگ نورعلی چوگانی اظهار داشت: ماموران انتظامی پس از 20 کیلومتر تعقیب و گریز موفق شدند خودروی مورد نظر را توقیف کرده و آن را مورد بازرسی قرار دهند.

وی بیان کرد: پلیس در بازرسی از این خودرو 148 کیلوگرم مواد مخدر از نوع حشیش کشف و سه قاچاقچی را دستگیر کرد.
 

کد مطلب 1552991

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