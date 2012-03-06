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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۵۰

نوری صفت در گفتگو با مهر:

امدادگران بازوان پرتوان هلال احمر هستند

امدادگران بازوان پرتوان هلال احمر هستند

پیشوا – خبرگزاری مهر: رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان پیشوا اظهار داشت: امدادگران بازوان پرتوان این جمعیت هستند و این قشر خدمات زیادی را تاکنون به جامعه ارائه کرده اند.

ماشاالله نوری صفت در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امدادگران باید هر چه توان دارند برای ارائه خدمات مطلوب به مردم به ویژه به افرادی که به نوعی دچار حادثه شده اند به کار گیرند و در این راستا از هیچ کوششی دریغ نکنند.

مهمترین وظیفه هلال احمر پاسخگویی به بحران است

وی بیان داشت: براساس مصوبه مجلس شورا برای جمعیت هلال احمر هشت وظیفه در داخل کشورتعریف شده که مهمترین وظیفه جمعیت هلال احمر پاسخگویی به بحران است.

این مسئول ادامه داد: حوزه های مأموریتی هلال احمرشامل پیشگیری، کاهش اثرات و آمادگی و مقابله در برابر حادثه و سانحه، تقویت جلوه ملی و ارتباطات بین‌المللی در راستای ایجاد تفاهم بیشتر، صلح و دوستی متقابل بین ملتها، نهادینه کردن مشارکت جوانان در فعالیتهای امدادی، توسعه و بهبود فعالیتهای داوطلبانه، حمایت از سلامت انسانها، آموزشها و پژوهشهای کاربردی می شود.

مهارت در فعالیتهای هلال احمر حرف اول را می زند

وی گفت: کارکنان این نهاد اغلب برای نجات جان افراد حادثه دیده تلاش می کنند و داشتن مهارت  درفعالیتهای هلال احمر، حرف اول را می زند.

نوری صفت به بحث آموزش و جذب نیروها اشاره کرد و افزود: طی فراخوانی که اداره هلال احمر شهرستان پیشوا برگزار کرد، جمعیت قابل توجه ای در آن شرکت کرده و داوطلب عضویت در این امر معنوی شدند.

در سال جاری 90 نفر عضو هلال احمر پیشوا شدند

وی یادآورشد: 90 از ساکنان این شهرستان در سال جاری، به عضویت جمعیت هلال احمر در آمده اند و این افتخاری برای این اداره است.

رئیس هلال احمر شهرستان پیشوا در زمینه اقدامات صورت گرفته توسط جمعیت هلال احمر در سال جاری ادامه داد: برگزاری دوره های امداد و کمکهای اولیه، اعزام مربیان و کمکهای اولیه در نشستهای علمی استان تهران، توزیع بروشورهای آموزشی، نصب شش بنر تبلیغاتی در خصوص آموزش کمکهای اولیه، اعلام عمومی از بین فارغ التحصیلان پزشکی و پیرا پزشکی برای پذیرفتن نیروی واجد شرایط برای آموزش دوره های امدادی از جمله اقدامات انجام شده در هلال احمر پیشوا است.

کد مطلب 1552992

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