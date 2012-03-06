ماموریت ویژه 2 نفر برای تعیین قیمت جدید انرژی اصناف

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری در همایش هم اندیشی دولت و اصناف در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها گفت: اقدامات لازم برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها هنوز به اتمام نرسیده و فرصت برای ارائه پیشنهادات در مورد اقدامات لازم برای اجرای موفق این گام پابرجاست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ذخیره سازی موثر کالا بر اجرای موفق فاز اول قانون هدفمندی تاثیر بسیار مناسبی داشته است، افزود: در فاز دوم نیز حتما ذخیره سازی گوشت، مرغ، برنج، روغن و شکر انجام خواهد شد و در فرآیند آغازین این راه قرار داریم.



وی تصریح کرد: این فراخوانی برای حضور موثر اصناف در ذخیره سازی کالا برای فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها است. غ

غضنفری اظهار داشت: از امروز تسهیلات بسته حمایتی فاز اول اجرای قانون هدفمندی یارانه ها برای اصناف از سوی بانک ملی آغاز خواهد شد که بر این اساس، 250 میلیارد تومان اعتبار با نرخ سود 5 تا 7 درصد در اختیار واحدهای تولیدی قرار خواهد گرفت.



وزیر صنعت ، معدن و تجارت، دلیل کندی این امر را انجام هماهنگی برای اختصاص 25 میلیارد تومان سود تسهیلات این بسته عنوان و تصریح کرد: در صورت نیاز منابع لازم برای این بسته تمدید خواهد شد تا واحدهای بیشتری بتواند از این حمایت بهره مند شود.



وی با تاکید بر ضرورت تغییر تجهیزات انرژی بر اصناف، خاطر نشان کرد: تجهیزات انرژی بر را باید با تجهیزات مناسب و دارای امکان صرفه جویی بیشتر جایگزین کرد؛ بنابراین تکنولوژی ها و فناوریهای قدیمی باید پوست بیندازند و جای خود را به فناوری های نوین با کاهش مصرف انرژی بدهند.