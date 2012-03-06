ذوب آهن باخت اما اتفاقی نیفتاده است/ داور سوت یکنواخت نداشت

فرزاد کوهیان در گفتگو با خبرنگار مهر صحبت‎هایش در مورد دیدار دوشنبه شب تیم‎های ذوب آهن و مهرام در مرحله پلی‏آف مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‎های غرب آسیا را با انتقاد از داوری آغاز کرد و اظهارداشت: در جریان بازی خطاهایی که خیلی ریز بودند گرفته می‎شد اما نسبت به خطاهایی که خشن‌تر بود عکس العملی نشان داده نمی‌شد.

وی با بیان اینکه سوت‌های زده شده در این بازی یکنواخت نبود، تصریح کرد: در این بازی به خصوص روی "لورن وودز" خطاهای زیادی انجام شد که داور به هیچ یک واکنشی نشان نمی‌داد حالا یا خطاها را نمی‌دید یا اینکه نمی‌خواست آنها را بگیرد! در کل قضاوت بازی خوب نبود. البته من نمی‌گویم داور در کارش عدالت نداشت چون وقتی قضاوت کلی خوب نباشد حتما تیم مقابل هم به آن اعتراض دارد.

سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن در مورد علت شکست تیمش برابر مهرام توضیح داد و یادآور شد: در کوارتر نخست بازیکنان‌مان حمله های زیادی را انجام دادند که منجر به گل نشد. همین مسئله موجب ضعف روحی و روانی آنها شد و باعث شد در مجموع آغاز خوبی نداشته باشیم.

وی ادامه داد: در جریان بازی بازیکنانم اشتباهاتی را مرتکب شدند که در عملکردشان بی تاثیرنبود. ضمن اینکه هر چه به پایان بازی نزدیک‌تر می‌شدیم تمرکز تیمی‎مان به خاطرهمان یکنواخت نبودن سوت‎های داور و اشتباهات فردی کمتر می‎شد. این مسئله (نداشتن تمرکز کافی) در شکست‎مان تاثیرزیادی داشت.

کوهیان خاطرنشان کرد که با وجود باخت از عملکرد کلی مجموعه تیمش به خاطرجنگندگی که داشتند، راضی است.

وی در مورد اینکه "اندرسون" که به عنوان یار کمکی از فولاد ماهان در ترکیب این تیم قرار داشت و دیگر بازیکن خارجی تیمش در امتیازآوری تاثیر زیادی داشتند، گفت: ما بازی را بدون "اندرسون" آغاز کردیم چون هماهنگی زیادی با مجموعه تیم نداشت اما وقتی شوت‎های‌مان وارد سبد نشد از این بازیکن که قابلیت‎های زیادی در شوت زدن دارد، استفاده کردیم.

کوهیان افزود: بازیکنان خارجی ذوب آهن در این بازی امتیازات زیادی کسب کردند اما این به معنای کارآیی کم بازیکنان ایرانی نیست. اگر آنها در کسب امتیاز موفق بوده‏اند به خاطر کارگروهی و حمایت‌های بازیکنان ایرانی بوده است.

سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن با یادآوری اینکه دیدار برگشت برابر مهرام دوشنبه هفته آینده برگزار می‌شود، گفت: درست است که باختیم اما اتفاقی نیفتاده است چون یک بازی دیگر در پیش است که اگر در آن برنده شویم کار به بازی سوم کشیده می‌شود بنابراین همچنان برای صعود شانس داریم. فقط باید در بازی برگشت با تمرکز بیشتری بازی کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب مرحله پلی‎آف مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های غرب آسیا تیم ذوب آهن دوشنبه شب در تالار آزادی با نتیجه 100 بر 86 مغلوب مهرام شد.