پرداخت 150 جهیزیه مددجویی طی سه ماه با همکاری کمیته امداد کرج

سیدرضا شوبیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی 3 ماه گذشته 150 مورد جهیزیه مددجویی با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 500 میلیون ریال و 110 مورد جهیزیه غیر مددجویی با اعتباری بالغ بر 438 میلیون ریال پرداخت شده است.

مدیر کمیته امداد کرج ادامه داد: در این راستا 65 مورد هدیه ازدواج به پسران در شرف ازدواج با ارزش 130 میلیون ریال اعطا شده است.

وی گفت: به صورت کلی، مدیریت کمیته امداد شهرستان کرج، اقدام به پرداخت کمک هزینه جهیزیه به 334 زوج جوان با رقم دو میلیارد ریال کرده است.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان کرج افزود: این امر در راستای کمک به امر مقدس ازدواج در بین خانواده های تحت حمایت و همچنین نیازندان غیر تحت حمایت صورت گرفته است.

شوبیری ادامه داد: تامین کمک هزینه نقدی جهیزیه برای فرزندان دختر خانواده های تحت حمایت و پرداخت کمک هزینه ازدواج به فرزندان پسر خانواده های تحت حمایت به صورت بلاعوض انجام می شود.

وی گفت: پنج اداره کمیته امداد تحت عنوان مناطق 1، 2، 3، ماهدشت و اشتهارد زیرنظر مدیریت امداد شهرستان کرج خدمت رسانی می کنند.