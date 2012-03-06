نمایشگاه فروش بهاره در ایلام آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه فروش بهاره که هر ساله در آستانه سال نو در تمام نقاط کشور برگزاری می شود، صبح سه شنبه در ایلام گشایش یافت.

به گفته رئیس سازمان صنعت و تجارت استان ایلام نمایشگاه بهاره در شهرستانهای استان ایلام از چند روز پیش آغاز شده است.

علی مهدوی افزود: نمایشگاه فروش بهاره از شانزدهم اسفند تا 26 اسفند در شهر ایلام دایر است و کالاهای این نمایشگاه که بیشتر پوشاک، خوارو بار و کیف و کفش است با 15 تا 20 درصد تخفیف عرضه می شود.

وی یادآور شد: قرار است امسال 200 غرفه در نمایشگاه فروش بهاره علاوه بر عرضه کالا از تولیدکنندگان و فروشندگان ایلامی از سایر استانها هم کالا عرضه شود.