آبروداری نتانیاهو و اوباما درباره ایران/ این دو برابر دوربین اختلافی ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، ساعتی پیش خبرگزاری رویترز در گزارشی با عنوان "اوباما و نتانیاهو هیچ نشانه ای از اختلاف در مسئله ایران نشان ندادند" نوشت: "رئیس جمهور آمریکا روز گذشته (دوشنبه) در دیدار با نتانیاهو از وی تقاضا کرد فرصت بیشتری برای تاثیرگذاری تحریمها بر ایران در جهت دست کشیدن این کشور از برنامه هسته ای اش بدهد اما نتانیاهو هیچ نشانه ای از عقب نشینی از گزینه احتمالی اقدام نظامی، نشان نداد."

رویترز در ادامه نوشت: "این دو که پیش از این در مسئله موضع گیری در قبال موضوع هسته ای ایران دچار تنشهایی شده بودند تلاش کردند در ابتدای مذاکراتشان در کاخ سفید موضعی واحد در این باره از خود نشان دهند اما اظهارات آنها درباره نحوه منع ایران از توسعه تسلیحات هسته ای میزان اختلافاتشان را نمایان کرد."

این خبرگزاری که تصویری هم از دیدار اخیر نتانیاهو و اوباما در کاخ سفید در گزارش خود گنجانده است، در ادامه نوشت: اوباما و نتانیاهو به اختلافات باقیمانده خود (درباره ایران) اشاره ای نکردند. در همین حال اوباما روشی دوگانه را برگزید، وی از طرفی تلاش کرد به نتانیاهو اطمینان دهد که گزینه نظامی در قبال ایران همچنان باپرجاست و از سوی دیگر از اسرائیل خواست که درباره ثمربخشی تحریمها صبور باشد."



تصویری از دیدار اخیر نتانیاهو و اوباما

رویترز تصریح کرد: : "نتانیاهو بر این مسئله که اسرائیل در تصمیم گیری علیه ایران مستقل عمل می کند، تاکید کرد. وی به کشورهای غربی هشدار داد که در دام ارائه فرصت بیشتر به ایران با ازسرگیری مذاکرات دیپلماتیک با این کشور نیافتند. اما اوباما تاکید کرد که همچنان پنجره راه حل دیپلماتیک باز است."

خبرگزاری فوق در ادامه به تداوم اختلافات این دو مقام ارشد آمریکایی و اسرائیلی درباره ایران اشاره می کند که در نظر داشتند آن را با در برابر دوربین با ژستهایی که گرفتند پنهان کنند. به گزارش رویترز مهمترین نقاط اختلاف اوباما و نتانیاهو درباره ایران موضوعات ذیل هستند: مهلت زمانی درباره گزینه نظامی احتمالی علیه ایران و تعیین خط قرمزهای هسته ای برای ایران که نباید از آنها عبور کند که درباره هیچکدام به توافق نرسیده اند.

در ادامه رویترز به اظهارات اوباما پس از نشست با نتانیاهو اشاره کرده و می نویسد: "اوباما پس از این دیدار گفت که وی و نتانیاهو راه حل دیپلماتیک برای حل این مسئله (موضوع ایران) را ترجیح می دهند و آنها هزینه های بالای گزینه نظامی را درک می کنند. اما نتانیاهو به این نکته در اظهارات کوتاه پس از این نشست اشاره نکرد و به جای آن گفت: مساله آشکاری که هم اکنون به وضوح در خاورمیانه آشکار است، هم عقیده بودن امروز اسرائیل و آمریکا است."