3700 تن کالای اساسی در شهرستان گرمسار تولید شد

فضل الله دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به تولید 3700 تن کالای اساسی در این شهرستان، افزود: علاوه بر این تلقیح مصنوعی 589 راس گاو، بازسازی 100 متر مربع جایگاه دام، تسطیح اساسی 20 هکتار از اراضی و مرمت و بازسازی و ریزش برداری قنوات 55 متر مکعب از جمله برنامه های انجام شده در این شهرستان است.

وی، اجرای آبیاری تحت فشار در سطح 4/4 هکتار، ساخت 6 کیلومتر آبراهه، جاگذاری لوله های آب به طول 5 کیلومتر، ساخت 5 کیلومتر جاده بین مزارع، مبارزه با علف های هرز در 15 هکتار از مزارع گندم و جو، صدور 1 فقره جواز تاسیس، تمدید 2 فقره پروانه بهره برداری را از دیگر برنامه های اداره جهاد کشاورزی شهرستان گرمسار ذکر کرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گرمسار در پایان اظهار داشت: تمدید 4 فقره جواز تاسیس، برگزاری دوره آموزش زنان و خانواده به حجم 50 نفر روز، برگزاری کارگاه آموزشی گندم به حجم 75 نفر روز، برگزاری دوره های آموزشی ترویجی به حجم 160 نفر روز از فعالیت های این مدیریت در بهمن ماه بوده است.