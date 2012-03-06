پژوهشگاه مواد و انرژی و موزه ملی برای فعالیتهای تحقیقاتی همکاری می کنند

علی اصغر توفیق در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پژوهشگاه مواد و انرژی و موزه ملی ایران به منظور ایجاد زمینه­های مناسب جهت انجام همکاری در موضوعات مربوطه از جمله موضوعات پژوهشی، آموزشی و انتشاراتی تفاهمنامه همکاری امضا کردند.

وی ادامه داد: ایجاد رابطه مستمر و نزدیک جهت انجام تحقیقاتی علمی، فنی، آزمایشگاهی و پژوهشی به منظور بهره­وری بیشتر از امکانات تحقیقاتی طرفین از جمله اهداف در این زمینه است.

رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی گفت: استفاده طرفین از تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی و پژوهشی یکدیگر جهت اجرای پروژههای مشترک پژوهشی از دیگر موارد در این زمینه است.

زمینه های پروژه های کاربردی و توسعه­ای مورد نیاز میراث فرهنگی فراهم می شود

توفیق افزود: فراهم کردن زمینه های اجرای پروژه های کاربردی و توسعه­ای مورد نیاز حوزه میراث فرهنگی و رفع معضلات پژوهشی آن به طور مشترک نیز در این راستا دنبال می شود.

رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی ادامه داد: تشکیل گروه­های پژوهشی متشکل از متخصصان طرفین به منظور تحقق اهداف مربوطه نیز به عنوان بخشی از دیگر ضرورتها دنبال می شود.

پژوهشگاه مواد و انرژی در منطقه مشکین دشت کرج مستقر است و از مهمترین مراکز تحقیقاتی و پژوهشی کشور و استان البرز محسوب می شود.