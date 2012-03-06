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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۳۳

عرضه ماهی قرمز در گرگان ساماندهی می شود

عرضه ماهی قرمز در گرگان ساماندهی می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: عرضه ماهی قرمز در گرگان با توجه به نزدیکی ایام نوروز ساماندهی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سامندهی عرضه ماهی قرمز صبح سه شنبه در جلسه شورای هماهنگی دامپزشکی گرگان مصوب شد.

در این جلسه عنوان شد، با عنایت به نزدیکی ایام نوروز، در راستای ساماندهی و کنترل  بهداشتی مراکز عرضه ماهی قرمز و به منظور پیشگیری از بیماریهای مشترک و مصوبات جلسه  شورای هماهنگی اداره کل دامپزشکی استان این طرح اجرا می شود.

همچنین در زمینه مشخص شدن محل رها سازی ماهیان قرمز پس تعطیلات ایام نوروز و نیز تشکیل اکیپ های نظارتی و همچنین جلوگیری از عرضه غیر بهداشتی ماهی قرمز تصمیم گیری شد.

جلوگیری از عرضه حلزون سیبی و لاک پشت گوش قرمز و نیز آموزش دانش آموزان برای آشنایی با بیماریهای قابل انتقال از  دیگر مصوبات بود.
کد مطلب 1553003

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