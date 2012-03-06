مردم با مشارکت در صحنه انتخابات وحدت خود را به نمایش گذاشتند

به گزارش خبرنگار مهر، در متن پیام فرماندار شهرستان سنندج آمده است: "خداوند بزرگ را سپاسگزاریم که بار دیگر حضور گسترده و پرشور مردم شریف و نجیب استان کردستان به ویژه شهرستانهای سنندج، دیواندره و کامیاران در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و میان دوره ای خبرگان رهبری تابلویی زیبا و ارزشمند از انسجام، شجاعت، شرافت، غیرت و بصیرت را به نمایش گذاشت و صلابت و استواری مردم را در وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسلامی و تبعیت از آرمان های معمار کبیر انقلاب و منویات مقام معظم رهبری به جهانیان نشان داد و این نمایش فراموش نشدنی در شرایطی اتفاق افتاد که بارش برف و وجود کولاک شدید در مناطقی از حوزه انتخابیه تردد را با سختی و مشکل جدی روبرو کرد به نحوی که امکان مراجعت مجریان انتخابات که به منظور اخذ رای به مناطق روستایی و صعب العبور اعزام شده بودند میسر نبود و موجب تاخیر در اعلام نتیجه انتخابات این حوزه شد".

در متن پیام فرماندار سنندج تاکید شده است: "ضمن تبریک این حماسه غرور آفرین به مردم همیشه در صحنه، لازم می دانم از زحمات و تلاش های عوامل اجرایی، بازرسی، نظارتی و نامزدهای محترم که زمینه برگزاری هر چه باشکوه ترانتخابات و همچنین کلیه دستگاه های امدادی که با سختی و مشقت امکان تردد و مراجعت دست اندرکاران امر خطیر انتخابات را به مناطق دوردست فراهم کردند تشکر و قدردانی کنم و امید است که با حضور و مشارکت پرشور در مرحله دوم انتخابات شاهد استمرار عزت و سربلندی مملکت عزیزمان باشیم".

در همین حال فرماندار و امام جمعه شهر بیجار نیز با انتشار بیانیه از حضور مردم رد صحنه تقدیر کردند و آورده اند: "بدون شک، اقتدار ایران اسلامی مدیون حماسه آفرینی های عظیم و بی نظیرشما مردم فهیم، آگاه و ولایتمدار است که با خلق حماسه ای دیگر در انتخابات 12 اسفند چشم دشمنان و فتنه گران را کور و قلب نازنین رهبر معظم انقلاب اسلامی را شاد و خشنود کردید و این مهم در شرایطی است که دشمنان با به کار بستن حربه‌ های مختلف ‌بدنبال متوقف کردن مسیر پیشرفت ایران اسلامی بوده‌ اند، نقش ‌آفرینی پرشور مردم در این آزمون سیلی محکمی بر صورت دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی بود چرا که دشمنان بعد از 33 سال از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز این مردم را نشناخته بودند".

در بخش دیگری از این پیام تقدیر آمده است: "درود خدا بر شما مردم عزیز و فهیم که با حضور خود به استکبار جهانی نشان دادید تبلیغات آنان بی نتیجه بوده و همچنان پایبند به ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی هستید چرا که 12 اسفند ۱۳۹۰ به عنوان یک روز به یاد ماندنی و جاودان در صفحه تاریخ تابناک ایران عزیزاسلامی ثبت و ضبط می شود، روزی که شاهد حضور گسترده و بی نظیر مردم مومن و شجاع کشور به ویژه مردم بیدار و سرافراز شهرستان بیجار در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری بود".