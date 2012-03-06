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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۴۳

تلاش دوباره نتانیاهو برای معرفی ایران به عنوان تهدید صلح جهانی

تلاش دوباره نتانیاهو برای معرفی ایران به عنوان تهدید صلح جهانی

نخست وزیر رژیم صهیونیستی بار دیگر در سخنان خود تلاش کرد به جامعه جهانی القاء کند که برنامه هسته ای ایران نظامی و تهدیدی برای صلح جهانی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتض، بنیامین نتانیاهو که در نشست لابی ایپک در واشنگتن سخنرانی می کرد مدعی شد: ایران با دستیابی به تسلیحات هسته ای در صدد ایجاد "چتر حمایتی" برای تروریستهاست.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی از جامعه جهانی خواست اعتراف کنند که ایران به دنبال دستیابی به تسلیحات هسته ای است.

در حالی که همواره رژیم صهیونیستی اقدام به تهاجم و اشغال کشورهای دیگر کرده است، نتانیاهو از "حق دفاع از خود" صحبت کرد و "تمامی گزینه ها" را برای خود محفوظ داشت.

وی گفت: من هرگز درباره امنیت اسرائیل ریسک نمی کنم و ما باید درباره هزینه های دستیابی ایران به تسلیحات هسته ای صحبت کنیم.

کد مطلب 1553005

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