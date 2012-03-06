تلاش دوباره نتانیاهو برای معرفی ایران به عنوان تهدید صلح جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتض، بنیامین نتانیاهو که در نشست لابی ایپک در واشنگتن سخنرانی می کرد مدعی شد: ایران با دستیابی به تسلیحات هسته ای در صدد ایجاد "چتر حمایتی" برای تروریستهاست.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی از جامعه جهانی خواست اعتراف کنند که ایران به دنبال دستیابی به تسلیحات هسته ای است.

در حالی که همواره رژیم صهیونیستی اقدام به تهاجم و اشغال کشورهای دیگر کرده است، نتانیاهو از "حق دفاع از خود" صحبت کرد و "تمامی گزینه ها" را برای خود محفوظ داشت.

وی گفت: من هرگز درباره امنیت اسرائیل ریسک نمی کنم و ما باید درباره هزینه های دستیابی ایران به تسلیحات هسته ای صحبت کنیم.