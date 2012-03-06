اجرای اولین پروژه آب شیرین کن و نیروگاه 50 مگاواتی قشم

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید حمزه پور در جمع خبرنگاران از اجرای پروژه احداث اولین نیروگاه 50 مگاواتی جزیره قشم و آب شیرین کن 18 هزار متر مکعبی خبر داد و گفت: استان هرمزگان دارای 1800 روستا است. تراکم جمعیت روستایی در هرمزگان 52 درصد است که این میانگین به صورت متوسط 32 درصد است.

رئیس هیئت مدیره آبفای روستایی استان هرمزگان گفت: این استان از لحاظ منابع آبی یک استان فقیر و کم بارش محسوب می‌شود و تا کنون نیز در جزیزه قشم امکان شیرین کردن آب دریا وجود نداشته و هم اکنون 12 سال است که استان هرمزگان با مشکل خشکسالی مواجه است و امسال نیز از نظر بارندگی استان سی و یکم کشور بودیم.

حمزه پور با تاکید بر اینکه به دلیل پایین رفتن سطح آب 38 دشت از دشت استان هم اکنون ممنوعه و غیر قابل برداشت شده است، گفت: خوشبختانه رشد چشمگیر اعتبارات آبرسانی روستایی و احداث مجتمعها از سوی وزارت نیرو در سال جاری باعث اجرای 150 پروژه آبرسانی در روستاهای استان هرمزگان شده است و به صورت کلی میزان اعتبارات در سال جاری بیش از 260 درصد رشد داشته و به حدود 600 میلیارد ریال رسیده است. در شرایطی که در سالهای گذشته این میزان چیزی بالغ بر 20 میلیارد ریال بود.

این مقام مسئول در آبفای روستایی استان هرمزگان تاکید کرد: با تکمیل پروژه آب شیرین کن جزیره قشم که به صورت تبخیری در حال اجرا است مشکل تامین آب 60 روستای قشم با جمعیتی بالغ بر 700 هزار نفر حل خواهد شد.

وی از سرمایه گذاری بخش خصوصی در این حوزه خبر داد و گفت: ایجاد تاسیسات و خطوط انتقال آب یکی دیگر از اقداماتی است که همزمان با اجرای پروژه آب شیرین کن پیگیری خواهد شد.

همچنین حسین زرگر سرپرست اجرای سایت نیروگاه و پروژه آب شیرین کن جزیره قشم در جمع خبرنگاران با بیان اینکه شرکت مپنا اجرای پروژه نیروگاه را بر عهده دارد، گفت: هم اکنون موقعیت زمین و مطالعات زمینی و دریایی برای اجرای پروژه انجام شده و کار ساخت آن در آبان ماه سال جاری آغاز شده است.

وی خاطر نشان کرد: یک کانال 600 متری از فاصله 700 متری دریا و عمق 6 متر آب را به نیروگاه و آب شیرین کن منتقل خواهد کرد. زرگر گفت: به صورت کلی 2 واحد نیروگاهی 25 مگاواتی و یک واحد آب شیرین کن 18 هزار متر مکعبی راه اندازی می شود و در نظر داریم ظرف 6 ماه آینده برق تولیدی در این 2 واحد نیروگاهی را وارد مدار کنیم.