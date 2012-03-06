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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۱۱

نخستین بار در مازندران/

جراحی عمل قلب باز در بیمارستان آیت الله روحانی بابل انجام شد

جراحی عمل قلب باز در بیمارستان آیت الله روحانی بابل انجام شد

بابل - خبرگزاری مهر: جراحی عمل باز برای نخستین بار در مازندران در بیمارستان آیت الله روحانی بابل انجام شد.

جراح قلب مرکز آیت الله روحانی بابل در این باره به  خبرنگار مهر گفت: در یک عمل جراحی نادر در مرکز جراحی قلب بیمارستان آیت الله روحانی عمل جراحی عمل باز (تعویض دریچه پولمونری) برای اولین بار در مازندران انجام شد.

دکترحمید رضا وفایی  متخصص قلب این بیمارستان بیان داشت: در این روش که برای اولین بار در مازندران انجام شد بیمار خانم 24 ساله ای است که در سن هشت سالگی تحت جراحی قلب قرار گرفته و در سن 24 سالگی در این مرکز تحت عمل PVR مجدد توسط اینجانب و تیم جراحی قرار گرفت.

وفایی افزود: این عمل جراحی با موفقیت کامل انجام پذیرفت و بیمار ازحال عمومی خوبی برخوردار است.

در مرکز جراحی قلب و آنژیوگرافی بابل همه اعمال درمان بیماریهای قلب و عروق انجام می‌شود و نیازی به اعزام بیماران به استانهای دیگر وجود ندارد.

کد مطلب 1553007

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