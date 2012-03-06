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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۰۴

نتایج نهایی انتخابات در حوزه انتخابیه قروه و دهگلان اعلام شد

نتایج نهایی انتخابات در حوزه انتخابیه قروه و دهگلان اعلام شد

قروه - خبرگزاری مهر: فرمانداری شهرستان قروه با انتشار اطلاعیه ای نتایج نهایی انتخابات در حوزه انتخابیه شهرستان های قروه و دهگلان را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حوزه انتخابیه قروه و دهگلان از مجموع آراء ماخوذه "حامد قادر مرزی" با کسب 28 هزار و 723 رای از مجموع 101 هزار 568 رای ماخوذه موفق به کسب اکثریت آراء حوزه انتخابیه قروه و دهگلان شد و به عنوان منتخب مردم این شهرستان ها راهی مجلس نهم می شود.

همچنین در حوزه انتخابیه قروه و دهگلان محمد رضا میمنت آبادی با کسب 16 هزار و 60 رای، سید عماد حسینی با کسب 13 هزار 549 رای، محمد مرادی با کسب 11 هزار و 306 رای، سید علی موسوی جم با کسب 10 هزار 874 رای، هادی باقری با کسب شش هزار و 131 رای، شاحسین سعیدی با کسب سه هزار و 375 رای، علی اسدی با کسب سه هزار و 317 رای، محمد ابراهیم مرادپور با کسب دو هزار رای و محمد مخدومی با کسب هزار و 605 رای رتبه های بعدی در این حوزه را به دست آورده اند.

در حوزه انتخابیه قروه و دهگلان سید عماد حسینی نماینده دوره های هفتم و هشتم مجلس و سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از راه یابی به مجلس نهم باز ماند و با کسب 13 هزار و 549 رای به عنوان نفر سوم این حوزه انتخابیه رسید.

استان کردستان دارای شش کرسی در مجلس شورای اسلامی است و مردم این استان در قالب پنج حوزه انتخابیه نمایندگان مورد نظر خود را از میان 58 نفر انتخاب کردند.

کد مطلب 1553008

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