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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۳۴

آماده باش 1300 تیم آتش‌نشانی برای چهارشنبه آخرسال

آماده باش 1300 تیم آتش‌نشانی برای چهارشنبه آخرسال

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی از آماده باش هزار و 300 تیم عملیاتی برای مقابله با حوادث احتمالی چهارشنبه آخر سال خبر داد و گفت: چهار هزار نیروی آتش‌نشان در سه‌ شیفت کاری در سطح تمامی محلات تهران به شهروندان خدمات رسانی می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا خوشزاد در نشست خبری صبح روزسه‌شنبه با اشاره به استفاده از مشارکت مردمی و ساماندهی آنها برای پیشگیری از حوادث احتمالی چهارشنبه آخر سال گفت: عمده‌ترین برنامه ما برای این روز پیش‌بینی و پیشگیری است و امیدواریم با حضور به موقع در حوادث احتمالی کمترین تلفات و خسارات را داشته باشیم.

خوشزاد با بیان اینکه عملیات‌های پیشگیری در 6 لایه انجام می‌شود گفت: 97 ایستگاه آتش‌نشانی محور اصلی عملیات است و 5 هزار نیروی داوطلب نیز در سطح محلات برای خدمات رسانی ساماندهی شدند.

به گفته رئیس سازمان آتش‌نشانی، کتابچه‌ای شامل 125 نکته ایمنی طی هفته آینده در میان دو میلیون و 500 هزار خانوار تهرانی توزیع می‌شود.

10 هزار خاموش کننده رایگان

وی با اشاره به برگزاری دو گردهمایی در رابطه با فرهنگسازی ایمنی در میان شهروندان گفت: دو همایش و یک مانور عملیاتی با حضور آتش‌نشانان داوطلب و دانش‌آموزان منتخب برگزار می‌شد. همچنین 10 هزار خاموش کننده رایگان به شهروندان ارایه می‌شود.

خوشزاد ادامه داد: آتش‌نشانی 13 هزار نیروی داوطلب دارد که 40 تا 80 ساعت آموزش دیدند اما برای مانور آخر سال تنها از 5 هزار نیرو استفاده کرده است.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص حریق دیروز بازار تهران گفت: بحث ایمنی در بازار مغفول مانده است و اگر سرعت عمل آتش‌نشانان نبود فاجعه بزرگی در این محدوده به وقوع می پیوست.

وی با بیان اینکه آتش‌نشانی از اختیارات لازم برای مقابله با انبارهای غیرایمنی برخوردار نیست، گفت: برای حضور قانونی لوایحی در دست اقدام است که بسیاری از مشکلات ما را حل می‌کند.

تیموری نیز در این رابطه توضیح داد: این پاساژ که قدیمی است به جز موضوع ترقه محل نگهداری کاغذ، جعبه و مقوا و چسب بود. همچنین در دل این پاساژ فرسوده چاپخانه، فروشگاه و ... نیز وجود دارد. همچنین پاساژ سرایداری نداشت بنابراین مدت‌ها از حریق گذشته بود و به سازمان اطلاعی داده نشده بود. پس از اطلاع 4 اکیپ به محل اعزام شدند و حریق مهار شد.

در ادامه خوشزاد در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص تجهیز ایستگاه‌های آتش‌نشانی به اورژانس گفت: ‌در حال حاضر 17 ایستگاه مجهز به استقرار اورژانس هستند و تمامی ایستگاه‌های در حال ساخت نیز محلی برای اورژانس پیش‌بینی شده است.

وی خبر از احداث یک واحد آتش‌نشانی در محل بازار تهران خبر داد.

کد مطلب 1553009

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