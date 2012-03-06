به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا خوشزاد در نشست خبری صبح روزسه‌شنبه با اشاره به استفاده از مشارکت مردمی و ساماندهی آنها برای پیشگیری از حوادث احتمالی چهارشنبه آخر سال گفت: عمده‌ترین برنامه ما برای این روز پیش‌بینی و پیشگیری است و امیدواریم با حضور به موقع در حوادث احتمالی کمترین تلفات و خسارات را داشته باشیم.

خوشزاد با بیان اینکه عملیات‌های پیشگیری در 6 لایه انجام می‌شود گفت: 97 ایستگاه آتش‌نشانی محور اصلی عملیات است و 5 هزار نیروی داوطلب نیز در سطح محلات برای خدمات رسانی ساماندهی شدند.

به گفته رئیس سازمان آتش‌نشانی، کتابچه‌ای شامل 125 نکته ایمنی طی هفته آینده در میان دو میلیون و 500 هزار خانوار تهرانی توزیع می‌شود.

10 هزار خاموش کننده رایگان

وی با اشاره به برگزاری دو گردهمایی در رابطه با فرهنگسازی ایمنی در میان شهروندان گفت: دو همایش و یک مانور عملیاتی با حضور آتش‌نشانان داوطلب و دانش‌آموزان منتخب برگزار می‌شد. همچنین 10 هزار خاموش کننده رایگان به شهروندان ارایه می‌شود.

خوشزاد ادامه داد: آتش‌نشانی 13 هزار نیروی داوطلب دارد که 40 تا 80 ساعت آموزش دیدند اما برای مانور آخر سال تنها از 5 هزار نیرو استفاده کرده است.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص حریق دیروز بازار تهران گفت: بحث ایمنی در بازار مغفول مانده است و اگر سرعت عمل آتش‌نشانان نبود فاجعه بزرگی در این محدوده به وقوع می پیوست.

وی با بیان اینکه آتش‌نشانی از اختیارات لازم برای مقابله با انبارهای غیرایمنی برخوردار نیست، گفت: برای حضور قانونی لوایحی در دست اقدام است که بسیاری از مشکلات ما را حل می‌کند.

تیموری نیز در این رابطه توضیح داد: این پاساژ که قدیمی است به جز موضوع ترقه محل نگهداری کاغذ، جعبه و مقوا و چسب بود. همچنین در دل این پاساژ فرسوده چاپخانه، فروشگاه و ... نیز وجود دارد. همچنین پاساژ سرایداری نداشت بنابراین مدت‌ها از حریق گذشته بود و به سازمان اطلاعی داده نشده بود. پس از اطلاع 4 اکیپ به محل اعزام شدند و حریق مهار شد.

در ادامه خوشزاد در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص تجهیز ایستگاه‌های آتش‌نشانی به اورژانس گفت: ‌در حال حاضر 17 ایستگاه مجهز به استقرار اورژانس هستند و تمامی ایستگاه‌های در حال ساخت نیز محلی برای اورژانس پیش‌بینی شده است.

وی خبر از احداث یک واحد آتش‌نشانی در محل بازار تهران خبر داد.