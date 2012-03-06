794 پایگاه جشن نیکوکاری در خراسان جنوبی بر پا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اکبری صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: جشن نیکوکاری امسال از 17 تا 19 اسفند ماه در سطح مدارس، خیابانها و پایگاه های نماز جمعه استان برگزار می شود.

وی از نواخته شدن زنگ نیکوکاری در روز 17 اسفند ماه خبر داد و گفت: در هریک از مدارس استان یک پایگاه برای جمع آوری کمک ها برپا خواهد شد.

وی با بیان اینکه جشن نیکوکاری امسال با همکاری آموزش و پرورش، بسیج مستضعفین، سازمان دانش آموزی، صدا و سیما و کمیته امداد برگزار می شود، بیان کرد: برای جمع آوری کمک های دانش آموزان 80 هزار پاکت مخصوص این جشن در سطح مدارس استان توزیع شده است.

اکبری شعار جشن نیکوکاری امسال را " سیره نبوی، احسان علوی، جشن نیکوکاری و جهاد اقتصادی" اعلام کرد و گفت: یک هزار و 286 نفر در برگزاری این جشن در استان همکاری دارند.

مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی با بیان اینکه تعداد پایگاه های جمع آوری کمک های مردمی امسال 20 درصد افزایش دارد، تصریح کرد: امسال 794 پایگاه در سطح مدارس، خیابانها و پایگاه های نماز جمعه استان برپا می شود.

اکبری با اشاره به اینکه در جشن نیکوکاری سال گذشته 554 میلیون تومان کمک های نقدی و جنسی در استان جمع آوری شد، بیان داشت: سرانه کمک هر نفر در این جشن سال گذشته 771 تومان بوده که این رقم در کشور256 تومان بوده است.