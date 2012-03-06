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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۳۹

نتایج نهایی انتخابات در حوزه شهرستان های سقز و بانه اعلام شد

نتایج نهایی انتخابات در حوزه شهرستان های سقز و بانه اعلام شد

سقز - خبرگزاری مهر: فرمانداری شهرستان سقز با انتشار اطلاعیه ای نتایج نهایی انتخابات در حوزه انتخابیه شهرستان های سقز و بانه را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حوزه انتخابیه سقز و بانه از مجموع آراء ماخوذه "محسن بیگلری" با کسب 19 هزار و 588 رای از مجموع 129 هزار 302 رای موفق به کسب اکثریت آراء حوزه انتخابیه سقز و بانه شد و به عنوان منتخب مردم این شهرستان ها راهی مجلس نهم می شود.

همچنین در حوزه انتخابیه سقز و بانه فخرالدین حیدری با کسب 38 هزار و 154 رای، محمد سلیم زهرابی با کسب 20 هزار 227 رای، لقمان حسنی با کسب هفت هزار و 977 رای، خانم افسانه توپچی با کسب سه هزار و 847 رای، محمد صلاحی با کسب سه هزار و 549 رای، رزگار محمدی با کسب دو هزار و 447 رای، محمد قدمی با کسب هزار و 501 رای و محمد میرزایی با کسب 896 رای رتبه های بعدی در این حوزه را به دست آورده اند.

در مجلس هشتم فخرالدین حیدری به عنوان نماینده مردم شهرستان سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی حضور داشت که در این دوره از انتخابات ولی در رقابت با بیگلری ناکام ماند و بعد از دو دوره نتوانست بار دیگر راهی مجلس شورای اسلامی شود.

نتایج انتخابات در پنج حوزه انتخابیه کردستان قطعی و در اجرای ماده 24  قانون انتخابات مجلس شوراری اسلامی و ماده 72 آئین نامه اجرایی آن، به اطلاع کلیه مردم حوزه انتخابیه سقز و بانه رسید.

استان کردستان دارای شش کرسی در مجلس شورای اسلامی است و مردم این استان در قالب پنج حوزه انتخابیه نمایندگان مورد نظر خود را از میان 58 نفر انتخاب کردند.

کد مطلب 1553011

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