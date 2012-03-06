کشاورزان مبارزه علیه کرم ساقه خوار برنج را آغاز کنند

مرتضی ولی پور در گفتگو با خبرنگار مهر از کشاورزان خواست با مبارزه شیمیایی و مکانیکی از هم اکنون کار مبارزه علیه کرم ساقه خوار برنج را آغاز کنند.

وی افزود: کرم ساقه خوار برنج مهمترین آفت شالیزارهای مازندران بوده و برای جلوکیری از افزایش جمعیت انتقالی زمستان گذران این آفت به سال بعد باید از هم اکنون نسبت به از بین بردن علف های هرز حاشیه شالیزارها اقدام کرد.

وی تصریح کرد: انجام شخم و شیار در شالیزارها و در صورت امکان آب تخت کردن اراضی مهمترین اقدامات مبارزه زراعی است.

ولی پور با بیان اینکه انجام مبارزه کم هزینه مهمترین دغدغه کارشناسان حفظ نباتات است، گفت: جمع آوری و از بین بردن علف های هرز پلم، اشکنی، وارمز، مستکها، شال تسبیح و گندجارو به فاصله یک متری از شالیزارها مهمترین مبارزه مکانیکی است.

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی مازندران گفت: سلامت محیط زیست در اثر کاهش مصرف سموم در سال زراعی آینده با مبارزه زراعی و مکانیکی یا برقراری تعادل طبیعی و تولید محصول سالم از اساسی ترین اثرات مثبت انجام به موقع مبارزه کرم ساقه خوار برنج است.