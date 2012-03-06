شهروندان بیشترین ارتباط را با حمل و نقل شهری دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جعفر تشکری هاشمی با بیان اینکه در سالهای اخیر بحث کاهش تصدی ‌گری و واگذاری امور غیر حاکمیتی مدیریت شهری از جمله مباحث مهم و موثر در چابک‌سازی و تحول اداری بوده است گفت: تحقق این مهم در 6 حوزه از جمله حوزه حمل و نقل و ترافیک پیگیری شد.

وی با بیان فعالیتهای حائز اهمیت مدیریت شهری در بخش حمل و نقل عمومی اظهار داشت: تصدی‌گری‌‌های شهرداری تهران در امور غیر حاکمیتی به بخش خصوصی و در واقع به خود مردم در چند سال اخیر با جدیت و سرعت مورد پیگیری قرار گرفته است.



تشکری هاشمی با اشاره به گذشت دو سال از ورود جدی مدیریت شهری به موضوع خصوصی‌سازی تصریح کرد: اینک زمان آن فرا رسیده که با ارزیابی میزان تحقق برنامه‌های پیش‌بینی شده و تحلیل محدویتها و موانع پیش رو، این حرکت مورد بازنگری قرار گرفته و ساز و کارهای جدیدی برای آن پیش‌بینی شود.

وی با تأکید بر این که زیرساختهای حمل و نقلی زیر بنای اصلی توسعه پایدار به شمار می‌آید گفت: توسعه حمل و نقلی اقدامی در جهت توسعه صنعتی و در مسیر توسعه تجاری محسوب شده و باعث بالندگی و شکوفایی اقتصاد شهری می‌شود.



معاون شهردار تهران اظهار داشت: نشست مذکور به منظور ارزیابی کیفی و کمی واگذاری فعالیتهای حوزه حمل و نقل و بررسی چالش‌هایی که شهرداری تهران با آن مواجه است، در این خصوص برگزار خواهد شد.



گفتنی است نشست تخصصی مذکور با حضور متخصصان حمل و نقل و ترافیک و اقتصاد شهری و مدیران اجرایی شهرداری تهران و از سوی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران صبح سه شنبه شانزدهم اسفند در «فرهنگسرای نیاوران» برگزار شد.

