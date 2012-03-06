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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۴۷

علیپوران به مهر عنوان کرد:

آبیاری ارضی استان سمنان با روشهای نوین/ تخصیص بیش از 71 میلیارد ریال به بخش کشاورزی

آبیاری ارضی استان سمنان با روشهای نوین/ تخصیص بیش از 71 میلیارد ریال به بخش کشاورزی

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهادکشاورزی استان سمنان گفت: تاکنون سیستم روشهای نوین آبیاری در سطح یک هزار و 551 هکتار از اراضی استان اجرا شده است.

حسین علیپوران در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه 118 میلیارد و520 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی برای اجرای سیستم آبیاری تحت فشار تصویب شده، افزود: از این مبلغ تاکنون 71 میلیارد و520 میلیون ریال به استان سمنان تخصیص یافته است.

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهادکشاورزی استان سمنان تصریح کرد: این مبلغ از طریق دو صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی مستقر در شهرستان دامغان و مرکز استان به بهره برداران متقاضی اجرای سیستم در قبال سپردن سفته و اجرای کامل و تائید پروژه توسط مشاور و کارشناسان آب و خاک پرداخت می شود.

وی با اشاره به اینکه برای اجرای سیستم آبیاری تحت فشار 85 درصد اعتبار دولتی بلاعوض "در هر هکتارحداکثر 35 میلیون ریال" پرداخت می شود،  اظهار داشت: 15 درصد باقی مانده بصورت خودیاری خواهد بود.

علیپوران در پایان اظهار کرد: با اعتبارات تصویب شده در سال جاری سه هزار و 370  هکتار از مزارع و باغ های استان مجهز به روش های نوین آبیاری شدند که در یک هزار و401 هکتار آن از روش قطره ای و در 150 هکتار دیگر از روش بارانی بهره گرفته شده است.

کد مطلب 1553014

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