آزمون زبان انگلیسی وزارت بهداشت اردیبهشت برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام در این دوره آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت از ساعت 18 روز چهارشنبه 16 فروردین ماه 91 آغاز می شود و به محض تکمیل ظرفیت، متوقف خواهد شد.

بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی چگونگی و جزئیات مراحل ثبت نام، در اطلاعیه بعدی به آگاهی می رسد و تمامی مراحل ارسال مدارک، ثبت نام و دریافت کارت ورود به جلسه آزمون به صورت اینترنتی و از طریق پایگاه اینترنتی مرکز سنجش انجام می گیرد.

کارت ورود به جلسه آزمون از روز سه شنبه 19 اردیبهشت ماه 91 از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قابل دریافت خواهد بود و زمان دقیق و نشانی مکان برگزاری آزمون، هنگام توزیع کارت ورود به جلسه اعلام و بر روی کارت درج می شود.

کارنامه اینترنتی از روز چهارشنبه 27 اردیبهشت ماه 1391 از طریق همین سایت قابل دریافت است. این کارنامه دارای کد ویژه (Certification Code) بوده و درستی آن از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قابل استعلام است؛ بنابراین، گواهی دیگری برای شرکت­کنندگان صادر نخواهد شد.