عرضه مرغ منجمد در گلستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به افزایش غیراصولی قیمت مرغ در بازار و با توجه به اعلام قبلی این سازمان، عرضه مرغ منجمد در بازارهای استان آغاز شده است .

قیمت مرغ منجمد قابل توزیع حداکثر 3050 تومان در هر کیلو اعلام شه است.



سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان اعلام کرد: در همین راستا شهروندان گرامی می‌توانند از خرید مرغ با قیمت نامتعارف و گران خودداری کرده و از طریق اطلاع‌رسانی‌های موجود در بازار ، اقدام به خرید مرغ منجمد با شرایط مطلوب‌تر کنند.

ضمنا مرغ منجمد به اندازه کافی در استان ذخیره شده و در صورت تداوم افزایش غیراصولی قیمت در بازار، تا پایان سالجاری توزیع آن ادامه خواهد یافت.

مراکز ده گانه عرضه مرغ منجمد در شهرستان گرگان شامل این محل ها ست: میدان مازندران ، باقر رستمانی ،خیابان شهید رجایی، علیرضا محمدی، خیابان امام رضا (ع)، رشیدی میدان مدرس، نوروزی خیابان انقلاب،جنب مجمع امور صنفی، رضایی خیابان سرخواجه، محمد مولودی خیابان شهداء، روبروی موزه، علی رستمانی خیابان شهداء ، علی صوفی خیابان ولی عصر، روبروی دادگاه انقلاب، محمدرضا مفیدی خیابان الغدیر، بین الغدیر 16 و 17 ، مجید گودرزی .