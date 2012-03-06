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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۱۱

در رده سنی نوجوانان/

سومین دوره مسابقات ایروبیک ژیمناستیک قهرمانی کشور در ایلام پایان یافت

سومین دوره مسابقات ایروبیک ژیمناستیک قهرمانی کشور در ایلام پایان یافت

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرکل تربیت بدنی استان ایلام از پایان سومین دوره مسابقات ایروبیک ژیمناستیک قهرمانی کشور در رده سنی نوجوانان و نونهالان ایلام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد فتاحی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سومین دوره رقابتهای ایروبیک ژیمناستیک قهرمانی کشور رده سنی نونهالان و نوجوانان یادواره 76 شهید ورزشکار استان ایلام عصر دیروز پس از انجام مسابقات فینال در رده های انفرادی و سه نفره پایان یافت و نفرات برتر این دوره از مسابقات معرفی شدند.

 

 

وی نتایج مسابقات را به شرح زیر اعلام کرد:

 

 

 

نتایج انفرادی نونهالان:                                            نتایج انفرادی نوجوانان:
1-امیر حسین صلحی از مازندران مقام اول                   1- سجاد شمسی از کرمان مقام اول
2- شعیب فهیمی از مازندران مقام دوم                         2 - نیما احمدی از البرز مقام دوم
3- علیرضا پور مقدم از ایلام مقام سوم                        3 - امیر حسین بنی اسد از کرمان مقام سوم

 

 
نتایج سه نفره نونهالان:                                        نتایج سه نفره نوجوانان:
1-مازندران اول                                                1- کرمان اول
2- ایلام دوم                                                     2- قزوین دوم
3- یزد سوم                                                     3- ایلام سوم
 
نتایج تیمی نونهالان:                                            نتایج تیمی نوجوانان:
1-مازندران مقام اول با 5/34 امتیاز                         1- کرمان اول با 45/41 امتیاز
2- ایلام دوم با 7/30 امتیاز                                   2- ایلام دوم با 15/38 امتیاز
3- یزد سوم با 45/27 امتیاز                                 3- البرز سوم با 2/32 امتیاز

گفتنی است مسابقات ایروبیک ژیمناستیک قهرمانی کشور رده سنی نونهالان و نوجوانان با شرکت 13 استان کشور در ایلام برگزار شد.

در این دوره از مسابقات تیمهای کرمان، خوزستان، مازندران، یزد، قزوین، البرز، آذربایجان غربی، تهران، قم، آذربایجان شرقی، فارس، مرکزی و ایلام در محل سالن شهدای قلاویزان شهر ایلام با هم به رقابت پرداختند.

کد مطلب 1553017

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