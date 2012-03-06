سومین دوره مسابقات ایروبیک ژیمناستیک قهرمانی کشور در ایلام پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد فتاحی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سومین دوره رقابتهای ایروبیک ژیمناستیک قهرمانی کشور رده سنی نونهالان و نوجوانان یادواره 76 شهید ورزشکار استان ایلام عصر دیروز پس از انجام مسابقات فینال در رده های انفرادی و سه نفره پایان یافت و نفرات برتر این دوره از مسابقات معرفی شدند .

وی نتایج مسابقات را به شرح زیر اعلام کرد:

نتایج انفرادی نونهالان: نتایج انفرادی نوجوانان:

1-امیر حسین صلحی از مازندران مقام اول 1- سجاد شمسی از کرمان مقام اول

2- شعیب فهیمی از مازندران مقام دوم 2 - نیما احمدی از البرز مقام دوم

3- علیرضا پور مقدم از ایلام مقام سوم 3 - امیر حسین بنی اسد از کرمان مقام سوم

نتایج سه نفره نونهالان: نتایج سه نفره نوجوانان:

1-مازندران اول 1- کرمان اول

2- ایلام دوم 2- قزوین دوم

3- یزد سوم 3- ایلام سوم

نتایج تیمی نونهالان: نتایج تیمی نوجوانان:

1-مازندران مقام اول با 5/34 امتیاز 1- کرمان اول با 45/41 امتیاز

2- ایلام دوم با 7/30 امتیاز 2- ایلام دوم با 15/38 امتیاز

3- یزد سوم با 45/27 امتیاز 3- البرز سوم با 2/32 امتیاز

گفتنی است مسابقات ایروبیک ژیمناستیک قهرمانی کشور رده سنی نونهالان و نوجوانان با شرکت 13 استان کشور در ایلام برگزار شد .