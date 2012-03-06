شروع فروش بهاره در مشهد/ برگزاری 34 نمایشگاه در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی از آغاز به کار دومین نمایشگاه عرضه مستقیم کالا ویژه فروش بهاره در مشهد خبر داد.

علی صفرزاده اظهارکرد: در آستانه نوروز جهت سهولت دسترسی مردم به کالاهای ضروری با کیفیت و قیمت مناسب، نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در مشهد با بیش از هزار غرفه عادی جهت عرضه کالاهای اساسی برپا شده است.

وی با اشاره به اینکه این نمایشگاه در محل نمایشگاه بین المللی مشهد تا 26 اسفند برپا خواهد بود، تصریح کرد: در نمایشگاه بهاره مشهد، علاوه بر عرضه کالاها به قیمت کارشناسی شده، اقلام مدیریت شده و اساسی از جمله ران گوساله کرم بسته بندی شده به قیمت 14 هزار و 500 تومان، سردست به قیمت 13 هزار و 500 تومان، گوشت چرخ شده کیلویی 8 هزار تومان عرضه می شود.

وی افزود: در این نمایشگاه مرغ منجمد به قیمت هرکیلو 3000 تومان ، 3 عدد روغن 810 گرمی و 2 بسته شکر 900 گرمی به قیمت 7 هزار تومان و برنج با 6 تا 8 هزار تومان ارزانتر از بازار به قیمت هرکیسه 11 کیلویی برنج اروگوئه 10 هزار تومان و بسته های 10 کیلویی برنج هندی به قیمت 20 هزار تومان توزیع می شود.

وی تصریح کرد: همچنین در این نمایشگاه، گوشت ران گوساله منجمد به قیمت هر کیلو 9600 تومان، سردست منجمد به قیمت 9250 تومان، گردن منجمد 8250 تومان و مخلوط به قیمت هر کیلو 9250 تومان عرضه می شود.

برگزاری 34 نمایشگاه در شهرستانهای خراسان رضوی

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: 34 نمایشگاه فروش بهاره در شهرستانهای مختلف استان در حال برگزاری است.

صفرزاده افزود: این غرفه ها شامل مواد غذایی، پوشاک، کیف و کفش، آجیل و خشکبار، شیرینی و سایر کالاهای مورد نیاز و 10 غرفه رایگان جهت عرضه اقلام تنظیم بازاری است.

وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه فروش بهاره در مشهد اظهارکرد: ساعات بازدید از نمایشگاه مشهد در محل نمایشگاه بین المللی این شهر از 11 تا 22 است.

نمایشگاه اول فروش بهاره مشهد نیز از 5 تا 14 اسفند با 180 غرفه در منطقه نخریسی دایر شد که با استقبال شهروندان مواجه شد.

برپایی نمایشگاه فروش نوروزی در بجستان

نمایشگاه عرضه مستقیم کالا و فروش فوق العاده نوروزی شهرستان بجستان از 14 اسفند آغاز به کار کرد.

در این نمایشگاه که تا 24 اسفند برپا خواهد بود، کالاهای اساسی از جمله قند و شکر، روغن نباتی، برنج تایلندی و هندی، گوشت مرغ و میوه، کیف و کفش، پوشاک، آجیل و شیرینی جات عرضه می شود.

همچنین با انجام هماهنگی لازم با عمده فروشان جهت تامین مواد شوینده و ارزاق عمومی در آستانه نوروز 91، کمبودی در این شهرستان وجود ندارد.

بنا به این گزارش، در آستانه نوروز، برپایی فروش های فوق العاده در سطح واحدهای صنفی شهرستان با همکاری مجمع امور صنفی، اتحادیه های مربوطه و اصناف و تشدید بازرسی ها با توجه به استقرار واحد بازرسی و نظارت اصناف و انجام گشت های مشترک نظارتی به ویژه با تعزیرات حکومتی، از برنامه های ویژه ای است که در این شهرستان اجرا می شود.

برگزاری نمایشگاه بهاره و فروش فوق العاده در بردسکن از اول اسفند

نمایشگاه عرضه مستقیم کالا و فروش بهاره و فوق العاده نوروزی در شهرستان بردسکن از اول اسفند برگزار شد.

در این نمایشگاه انواع کالاها و ملزومات مورد نیاز ایام پایانی سال نظیر پوشاک، کیف و کفش، مواد غذایی، صنایع چوبی ظروف آشپزخانه، آجیل و خشکبار، شیرینی های محلی و گوشت مرغ منجمد در 40 غرفه عرضه و با استقبال خوب شهروندان مواجه شد.

همچنین در ادامه اقدامات طرح تنظیم بازار و نظارتی نوروز 1391، تعداد 30 واحد از صنوف مختلف شهرستان در رسته های فروشندگی مواد غذایی، پوشاک، کیف و کفش، فرش و مواد پروتئینی با همکاری اتحادیه های مربوطه جهت مشارکت در طرح فروش فوق العاده این شهرستان اعلام آمادگی کرده اند که با نصب بنرهای متحدالشکل در معرض دید عموم، مشخص می شوند.