روبنده در سیستم قضایی نیوساوت ولز استرالیا ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، گرگ اسمیت دادستان ایالت نیوساوت ولز اعلام کرد که از روز 30 آوریل ( 10 اردیبهشت ماه) وکلا و قضات موظف هستند هنگام امضای سودگندنامه ، بیانیه های مدون و قوانین از هویت افراد اطمینان حاصل کنند، در غیر این صورت آنها با جریمه 178 یورویی رو به رو می شوند.

بدنبال ماجراهای به وجود آمده در سیستم قضایی استرالیا برای شناسایی زنانی که از روبنده استفاده می کنند و ادعای برخی مقامات اجرای قانون، به ویژه افسران پلیس در رابطه با عدم شناسایی این افراد، قانون منع روبنده در سیستم قضایی استرالیا هنگام امضا و سوگند خوردن را تصویب شده است.

پیش از این نیز در استرالیا قانونی تصویب شده که براساس آن هرکس از درخواست پلیس برای برداشتن پوشش روبنده سرپیچی کند با جریمه نقدی حدود 4500 یورویی رو به رو می شود.

قانون مناقشه برانگیز ممنوعیت روبنده و برقع در تمام اماکن عمومی از ماه آوریل سال 2011 برای نخستین بار در فرانسه اجرایی شد که پس از آن استفاده از این نوع پوشش در فرانسه جرم تلقی می شود و افرادی که این قانون را نقض می کنند با جریمه رو به رو می شوند.

پس از فرانسه این قانون در بلژیک و هلند نیز اجرا شده است .

