شرایط بازار نفت "متشنج" است/ افزایش مشارکت چین در پتروشیمی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی امروز در جمع خبرنگاران درباره تبعات توقف فروش نفت ایران به انگلیس و فرانسه در بازار جهانی نفت، گفت: در حال حاضر با اعمال تحریم علیه صنعت نفت ایران شرایط بازارهای جهانی نفت بسیار متشنج شده است.

وزیر نفت در پاسخ به مهر با تاکید بر اینکه وزارت نفت ایران علی رغم میل باطنی خود اقدام به توقف فروش نفت به انگلیس و فرانسه در زمستان کرده است، تصریح کرد: با وجود تصمیمات خصمانه برخی از کشورهای غربی به ویژه انگلیس و فرانسه مایل به توقف فروش نفت به خاطر زیان مردم این کشورها در سرمای زمستان نبودیم.

این عضو کابینه دولت دهم تاکید کرد: اگر راهی برای ادامه همکاری نفتی با این کشورها وجود داشت، قطعا به خاطر مردم این کشورها صادرات نفت را ادامه می دادیم.

ایران بزرگترین صادرکننده پتروشیمی جهان می شود

قاسمی در ادامه از ظرفیت و پتانسیل ذخایر گاز طبیعی ایران به عنوان یک مزیت نسبی برای توسعه صنایع بالادستی و پایین دستی پتروشیمی یاد کرد و افزود: در حال حاضر ظرفیت تولید پتروشیمی ایران به 54 میلیون تن در سال افزایش یافته است.

وی با تاکید بر اینکه پیش بینی می شود ظرفیت تولید پتروشیمی ایران با اجرای طرحهای جدید تا پایان برنامه پنجم توسعه با افزایشی حدود 2 برابری به 100 میلیون تن افزایش یابد، اظهار داشت: ایران تصاحب جایگاه نخست تولید محصولات پتروشیمی جهان هدف گذاری کرده است.

افزایش مشارکت چین در صنعت پتروشیمی ایران

این مقام مسئول در ادامه با اشاره به آزادسازی زمین های فاز دوم منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس برای توسعه صنایع پتروشیمی، بیان کرد: هم اکنون در فاز دوم عسلویه مشکل کمبود زمین برای توسعه صنایع پتروشیمی وجود ندارد.

قاسمی درباره راهکاری جذب منابع مالی و اعتباری برای توسعه صنایع پتروشیمی فاز دوم عسلویه، گفت: برداشت از ذخایر صندوق توسعه ملی و استفاده از خط اعتباری چین از مهمترین راهکارهای سرمایه گذاری در این صنایع است.

وزیر نفت خواستار مشارکت و سرمایه گذاری بیشتر بخش خصوصی در صنایع پتروشیمی ایران شد و اعلام کرد: در شرایط فعلی با عرضه فرآورده های پتروشیمی در بورس تمامی ساز و کار قیمت گذاری و خرید و فروش محصولات پتروشیمی به بخش خصوصی واگذار شده است.

این عضو کابینه دولت دهم با رد کمبود خوراک برای برخی از واحدهای پتروشیمیایی کشور، تاکید کرد: هم اکنون در ستاد هدفمندی یارانه ها بحث قیمت فروش خوراک در حال بحث و بررسی است.

انتشار اوراق مشارکت برای طرحهای نفتی خلیج فارس

به گزارش مهر، وزیر نفت در خصوص آخرین وضعیت انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی طرحهای نفت و گاز کشور، گفت: بر اساس لایحه بودجه سال 91 ، انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی در دستور کار وزارت نفت قرار دارد.

وی با یادآوری اینکه تا پایان سالجاری مجموعه وزارت نفت اوراق جدیدی عرضه نخواهد کرد، اظهار داشت: پس از اتمام عرضه 500 میلیارد تومان اوراق مشارکت فازهای پارس جنوبی مابقی اوراق در سال 91 عرضه می شود.

این عضو کابینه دولت دهم خاطر نشان کرد: انتشار اوراق مشارکت ریالی برای تامین منابع مالی برخی از طرحهای نفتی ایران در خلیج فارس در دستور کار قرار دارد.