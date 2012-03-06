بررسی فوری تعیین تنخواه دولت/ عدم تغییر یارانه نقدی تا تابستان

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه شنبه بررسی دو فوریت طرح اجازه دریافت و پرداخت ‌های دولت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال 1391 را در دستور کار داشتند.

نمایندگان مجلس با 121 رای موافق، 28 رای مخالف و 9 رای ممتنع از 196 نماینده حضار با دو فوریت این طرح مخالفت کردند. 38 نماینده نیز در رای گیری شرکت نکردند.

علت عدم تصویب این دوفوریت، مشارکت کم نمایندگان در رای‌گیری بود. تصویب دو فوریت این طرح نیاز به دو سوم آرای نمایندگان داشت.

سپس مجلس برای یک فوریت رای‌گیری کرد که نمایندگان با 117 رای موافق، 26 رای مخالف و 8 رای ممتنع از 196 نماینده حاضر با یک فوریت این طرح موافقت کردند. این بار نیز 45 نماینده در رای گیری شرکت نکردند اما برای تصویب یک فوریت رای تنها نیمی از نمایندگان حاضر کافی است.

به گزارش مهر، در صورت تصویب نهایی این طرح به دولت اجازه داده می‌شود در چارچوب برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 و قانون بودجه سال 1390 کل کشور در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال 1391 درآمدها و سایر منابع عمومی و اختصاصی را وصول و به خزانه واریز کند و اعتبارات هزینه‌ای (جاری) و تملک دارایی سرمایه‌ای و مالی و اختصاصی از آن محل در چارچوب احکام و جداول قانون بودجه سال 1390 تا مبلغ 220 هزار میلیارد ریال دریافت و پرداخت کند، مشروط بر اینکه هزینه‌های جاری بیش از 10 درصد نسبت به سال قبل افزایش نیابد و همچنین در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای سه ماهه سال 1391 معادل سه ماه پایانی سال 1390 عمل کند.

متن کامل این طرح متعاقباً منتشر می‌شود.