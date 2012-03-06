مردم لیبی کشور را از دست انقلابیون دروغین نجات دهند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبر گزاری فرانسه، "عبدالرحیم الکیب" در اظهاراتی که دوشنبه شب از تلویزیون دولتی لیبی پخش شد گفت: محافظت از نهادهای دولتی، مبارزه با هرج و مرج، و کسانی که اموال دولت را غصب می کنند به عهده "اکثریت خاموش" ملت لیبی است.



وی همچنین گفت که نمی خواهد خون بیشتری در این کشور ریخته شود، اما این مسئله فقط با مبارزه با خشونت و هرج و مرج میسر و امکان پذیر خواهد بود.



الکیب آمار ثبت نامی بیش از 140000 نفر را در کمیته سربازان باسابقه این کشور رد کرد و آن را اغراق آمیز خواند و از "انقلابیون واقعی" خواست که برای کمک به ایجاد نهادهای دولتی همکاری نمایند.



وی همچنین بر ضرورت برقراری عدالت در این مرحله حساس کشور به عنوان ابزاری ضروری برای تحقق آشتی ملی تاکید کرد و گفت: عدالت به معنای بازخواست و احقاق حقوق کسانی است که در دوره حکومت دیکتاتوری لیبی از ظلم و سرکوب و شکنجه رنج کشیدند.



وی تاکید کرد که عدالت در مرحله انتقالی بخش مهمی از راه درمان آلام گذشته و ایجاد مبنایی برای تعامل در آینده است ولی باید این کار با صلح و عفو و مدارا همراه باشد تا مشکلات گذشته را پشت سر بگذاریم و بتوانیم اکنون و آینده را بسازیم.

