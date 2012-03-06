استقرار 53 پایگاه جاده ای طرح نوروزی در آذربایجان غربی

یحیی زینالپور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این طرح به صورت سراسری از 25 اسفند تا چهاردهم فروردین سال آینده اجرا می شود افزود: علاوه بر پایگاههای معمول امسال دو پست بین المللی نیز در شهرستان های ماکو و تکاب پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه سفرهای نوروزی فرصتی مناسب برای خدمت گذاری به مردم است و امدادگران این جمعیت از هیچ تلاشی برای کمک به مسافران نوروزی استان دریغ نخواهند کرد اظهارداشت: امداد و نجات جاده ای، مسافران نوروزی، اسکان اضطراری، تسهیلات اقامه نماز، تغذیه اضطراری در راه ماندگان، اطلاع رسانی، آموزش و خدمات فوریت های دارویی از مهمترین خدمات قابل ارائه در این طرح به شمار می رود.

زینالپور افزود: حضور همه جانبه و جهادی، حضور کیفی و حضور همگام با کرامت 3 رویکرد مهم جمعیت هلال احمر استان در طرح نوروزی پیش رو است و تلاش خواهیم کرد، زمینه تحقق شعار"پایگاههای هلال احمر، پایگاههای شادی آفرین "را با کمک مسافران نوروزی فراهم کنیم.

استقرار یک فروند چرخبال در پایگاه شهید کلانتری ارومیه

مدیر عامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی همچنین به استقرار یک فروند چرخ بال از اول تا پنجم فروردین در پایگاه شهید کلانتری ارومیه خبر داد و گفت: با استقرار این چرخ بال در مواقع اضطراری امداد رسانی با سرعت بیشتری در استان انجام خواهد شد.

طرح نوروزی جمعیت هلال احمر به صورت سراسری از 25 اسفند 90 تا چهاردهم فروردین 91 اجرا خواهد شد.